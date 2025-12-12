https://ria.ru/20251212/zapad-2061593407.html
Запад провоцирует нарушения Киевом норм обращения с ядерными материалами
Запад своей помощью Украине провоцирует нарушения Киевом норм обращения с ядерными материалами, это может поставить на грань экологической катастрофы ряд стран... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:15:00+03:00
2025-12-12T10:15:00+03:00
2025-12-12T10:21:00+03:00
в мире
украина
киев
европа
алексей ртищев
вооруженные силы рф
украина
киев
европа
В мире, Украина, Киев, Европа, Алексей Ртищев, Вооруженные силы РФ
Запад провоцирует нарушения Киевом норм обращения с ядерными материалами
