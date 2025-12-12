Рейтинг@Mail.ru
22:22 12.12.2025 (обновлено: 22:28 12.12.2025)
Захарова прокомментировала решение ЕК по бессрочной заморозке активов
Захарова прокомментировала решение ЕК по бессрочной заморозке активов
Захарова прокомментировала решение ЕК по бессрочной заморозке активов

Захарова о решении ЕК по бессрочной заморозке активов РФ: наперсточники

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов России.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
"Наперсточники", - заявила она РИА Новости.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Слуцкий прокомментировал решение ЕС по российским активам
РоссияЕврокомиссияВ миреУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииG7
 
 
