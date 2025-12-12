https://ria.ru/20251212/zakharova-2061665954.html
Захарова рассказала об отношениях между Россией и Италией
Захарова рассказала об отношениях между Россией и Италией - РИА Новости, 12.12.2025
Захарова рассказала об отношениях между Россией и Италией
Отношения России и Италии проходят сегодня через худший период в истории со времен Второй мировой войны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова рассказала об отношениях между Россией и Италией
