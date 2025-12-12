Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала об отношениях между Россией и Италией
14:51 12.12.2025 (обновлено: 14:54 12.12.2025)
Захарова рассказала об отношениях между Россией и Италией
Отношения России и Италии проходят сегодня через худший период в истории со времен Второй мировой войны, заявила официальный представитель российского МИД Мария РИА Новости, 12.12.2025
россия, италия, в мире, мария захарова
Россия, Италия, В мире, Мария Захарова
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Отношения России и Италии проходят сегодня через худший период в истории со времен Второй мировой войны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Российско-итальянские отношения переживают самый глубокий кризис за весь послевоенный период после Второй мировой войны. Безусловно, мы помним и роль Италии во Второй мировой войне, но мы также вспоминаем и храним в памяти хорошие времена наших отношений, которые длились 80 лет. Восемьдесят лет - это долгий срок, и у нас был очень плодотворный период взаимодействия с Италией ", - сказала Захарова, выступая на форуме "Диалог о фейках 3.0" международной ассоциации по фактчекингу.
РоссияИталияВ миреМария Захарова
 
 
