Захарова выступает на вебинаре о противодействии фейкам. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.12.2025
14:24 12.12.2025
Захарова выступает на вебинаре о противодействии фейкам. Прямая трансляция
Захарова выступает на вебинаре о противодействии фейкам. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступает на вебинаре о противодействии фейкам. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:24:00+03:00
2025-12-12T14:24:00+03:00
2025
LIVE: Вебинар Марии Захаровой по противодействию фейковым новостям
Вебинар Марии Захаровой по противодействию фейковым новостям
2025-12-12T14:24
PT46M38S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061658572_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a0cc34478cc2c39912e0a7caa7554bc4.jpg
мария захарова
Мария Захарова
Захарова выступает на вебинаре о противодействии фейкам. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступает на вебинаре о противодействии фейкам.
2025-12-12T14:24
true
PT46M38S

Захарова выступает на вебинаре о противодействии фейкам. Прямая трансляция

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступает на вебинаре о противодействии фейкам.
 
Мария Захарова
 
 
