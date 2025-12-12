Захарова рассказала, как враги России могут использовать дело Долиной

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Враги России могут использовать дело Ларисы Долиной, чтобы разжечь ненависть граждан внутри страны и спровоцировать их на столкновения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей внутри страны, стравливание", — заявила Захарова, чьи слова приводят "Известия".
По ее словам, недруги России поняли, разделить страну на поле боя не получилось, и никакой отмены не произошло. Нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, добавила Захарова.
На прошлой неделе певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила, когда это сделает и отдаст ли всю сумму сразу или же частями. Свириденко отметила, что за полтора года разбирательств Долина ни разу не извинилась перед ее клиенткой. И теперь она рассчитывает, что Верховный суд признает сделку законной.
