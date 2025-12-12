Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, как враги России могут использовать дело Долиной
23:37 12.12.2025 (обновлено: 23:54 12.12.2025)
Захарова рассказала, как враги России могут использовать дело Долиной
Захарова рассказала, как враги России могут использовать дело Долиной
Враги России могут использовать дело Ларисы Долиной, чтобы разжечь ненависть граждан внутри страны и спровоцировать их на столкновения, заявила официальный... РИА Новости, 12.12.2025
2025
Захарова рассказала, как враги России могут использовать дело Долиной

Захарова: враги России могут использовать дело Долиной для стравливания людей

Мария Захарова
Мария Захарова
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Враги России могут использовать дело Ларисы Долиной, чтобы разжечь ненависть граждан внутри страны и спровоцировать их на столкновения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей внутри страны, стравливание", — заявила Захарова, чьи слова приводят "Известия".

Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Петербурге суд впервые прекратил спор по "схеме Долиной"
Вчера, 16:01
По ее словам, недруги России поняли, разделить страну на поле боя не получилось, и никакой отмены не произошло. Нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, добавила Захарова.
На прошлой неделе певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила, когда это сделает и отдаст ли всю сумму сразу или же частями. Свириденко отметила, что за полтора года разбирательств Долина ни разу не извинилась перед ее клиенткой. И теперь она рассчитывает, что Верховный суд признает сделку законной.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СМИ раскрыли необычную подробность в деле о квартире Долиной
11 декабря, 17:46
 
Россия Москва Лариса Долина Мария Захарова Дело о квартире Долиной
 
 
