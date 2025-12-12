Захарова посоветовала западным журналистам бороться с русофобией

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала журналистам на Западе, освещающим российскую политику и видящим русофобию в своих странах, не пытаться бороться с ней, а продвигать то хорошее, что они знают о России.
"Совет, который я могу дать, — это не бороться в данном конкретном случае. Не бороться, как вы упомянули, с чем-то русофобским или антироссийским. Не надо, не пытайтесь сражаться с плохим — просто продвигайте хорошее. То, что вам нравится, то, что вы понимаете о России, то, что вы можете лично подтвердить: ваши чувства, ваши эмоции, ваш опыт, нашу культуру, наше искусство, нашу прямую речь, например, наши факты, наши исторические факты", - сказала Захарова, выступая на форуме "Диалог о фейках 3.0" международной ассоциации по фактчекингу, отвечая на вопрос о том, как иностранным журналистам освещать российскую политику при попытках Запада цензурировать медиа, не поддерживающих русофобскую риторику.