Захарова посоветовала западным журналистам бороться с русофобией - РИА Новости, 12.12.2025
14:58 12.12.2025
Захарова посоветовала западным журналистам бороться с русофобией
Захарова посоветовала западным журналистам бороться с русофобией
Новости
Захарова посоветовала западным журналистам бороться с русофобией

Захарова призвала западные журналистов бороться с русофобией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала журналистам на Западе, освещающим российскую политику и видящим русофобию в своих странах, не пытаться бороться с ней, а продвигать то хорошее, что они знают о России.
"Совет, который я могу дать, — это не бороться в данном конкретном случае. Не бороться, как вы упомянули, с чем-то русофобским или антироссийским. Не надо, не пытайтесь сражаться с плохим — просто продвигайте хорошее. То, что вам нравится, то, что вы понимаете о России, то, что вы можете лично подтвердить: ваши чувства, ваши эмоции, ваш опыт, нашу культуру, наше искусство, нашу прямую речь, например, наши факты, наши исторические факты", - сказала Захарова, выступая на форуме "Диалог о фейках 3.0" международной ассоциации по фактчекингу, отвечая на вопрос о том, как иностранным журналистам освещать российскую политику при попытках Запада цензурировать медиа, не поддерживающих русофобскую риторику.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Иностранные журналисты примут участие в "Итогах года с Владимиром Путиным"
8 декабря, 13:10
 
Россия Мария Захарова В мире
 
 
