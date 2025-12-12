Захарова посоветовала западным журналистам бороться с русофобией

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала журналистам на Западе, освещающим российскую политику и видящим русофобию в своих странах, не пытаться бороться с ней, а продвигать то хорошее, что они знают о России.