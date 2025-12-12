Рейтинг@Mail.ru
Официальные спецслужбы никогда не дают заданий россиянам по телефону - РИА Новости, 12.12.2025
03:07 12.12.2025
Официальные спецслужбы никогда не дают заданий россиянам по телефону
россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальные спецслужбы, в том числе ФСБ России, никогда не дают гражданам заданий по телефону, через социальные сети или мессенджеры, не требуют переводить деньги или идти "помогать следствию", рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Мошенниками в электронную почту и интернет-мессенджеры направляются сообщения и звонки от имени правоохранительных (МВД, ФСБ и другие), налоговых органов в связи с подозрением в соучастии в преступлении либо с целью спасти сбережения граждан, переведя их "на безопасные счета". Однако официальные спецслужбы, включая ФСБ России, никогда не дают заданий гражданам по телефону, в мессенджерах или через социальные сети. Они не требуют переводить деньги на "безопасные счета", брать кредиты, участвовать в "спецоперациях" или ходить куда-либо с целью "помощи следствию" в такой неформальной манере", - рассказал юрист.
Юрист охарактеризовал такие звонки и сообщения как явное мошенничество. Он пояснил, что злоумышленники используют психологическое давление, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или спецслужб, чтобы запугать граждан и заставить их действовать необдуманно.
"Если вы столкнулись с подобной ситуацией, немедленно прервите разговор. Не вступайте в дискуссию и не пытайтесь что-то доказать. Не сообщайте свои личные данные или данные карт. Единственным средством не стать жертвой таких мошенников остается только категорический отказ граждан вступать в диалоги, как в телефоне, так и в электронных средствах связи", - порекомендовал Хаминский.
В случае, если гражданин не уверен, от кого именно поступил звонок, юрист советует положить трубку и позвонить в государственный орган по телефонному номеру, указанному на официальном сайте.
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ХаминскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
