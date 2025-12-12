Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал переход Мельника на Совбезе ООН на русский язык показательным - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/yazyk-2061730500.html
Рогов назвал переход Мельника на Совбезе ООН на русский язык показательным
Рогов назвал переход Мельника на Совбезе ООН на русский язык показательным - РИА Новости, 12.12.2025
Рогов назвал переход Мельника на Совбезе ООН на русский язык показательным
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:58:00+03:00
2025-12-12T17:58:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
андрей мельник
владимир рогов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437880_0:91:1600:991_1920x0_80_0_0_ad0790a15f5ebc436add19d342f5e265.jpg
https://ria.ru/20251110/ukraina-2054044874.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437880_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_0b68c05aad35d7767135d851ca5b968c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, андрей мельник, владимир рогов, оон
В мире, Россия, Украина, Киев, Андрей Мельник, Владимир Рогов, ООН
Рогов назвал переход Мельника на Совбезе ООН на русский язык показательным

Рогов назвал переход постпреда Украины Мельника на русский язык показательным

© Фото : MFA of UkraineАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : MFA of Ukraine
Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал показательным переход постпреда Украины при ООН Андрея Мельника во время выступления на русский язык.
Ранее Мельник в ходе заседания Совбеза ООН на русском языке, который в его стране запрещают, процитировал высказывание из запрещенного на Украине советского фильма "Место встречи изменить нельзя".
«
"Показательно то, что Мельник перешел на русский язык, который, как оказывается, он довольно хорошо знает. Как бы Мельник и ему подобные представители режима, засевшего у власти в Киеве, не рядились в украинских националистов, им не удастся выжечь из памяти украинского народа общие исторические, культурные и языковые корни. Мельник прокололся и наконец-то заговорил на родном для себя и подавляющей части жителей постукраинского пространства русском языке", - сказал Рогов.
По его мнению, попытка киевского режима отгородиться от России и единой с ней культуры ущербна.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине провалилась кампания против русского языка
10 ноября, 21:47
 
В миреРоссияУкраинаКиевАндрей МельникВладимир РоговООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала