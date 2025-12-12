СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал показательным переход постпреда Украины при ООН Андрея Мельника во время выступления на русский язык.
Ранее Мельник в ходе заседания Совбеза ООН на русском языке, который в его стране запрещают, процитировал высказывание из запрещенного на Украине советского фильма "Место встречи изменить нельзя".
«
"Показательно то, что Мельник перешел на русский язык, который, как оказывается, он довольно хорошо знает. Как бы Мельник и ему подобные представители режима, засевшего у власти в Киеве, не рядились в украинских националистов, им не удастся выжечь из памяти украинского народа общие исторические, культурные и языковые корни. Мельник прокололся и наконец-то заговорил на родном для себя и подавляющей части жителей постукраинского пространства русском языке", - сказал Рогов.
По его мнению, попытка киевского режима отгородиться от России и единой с ней культуры ущербна.
