Ветеринары Подмосковья провели более пяти тысяч исследований яиц

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ветеринары Подмосковья за 11 месяцев текущего года отобрали 4805 проб яиц на сельскохозяйственных ярмарках региона и провели более 5 тысяч лабораторных исследований этой продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Органолептическое исследование оценивает продукцию по внешнему виду, цвету, запаху и целостности скорлупы. Овоскопия — метод просвечивания яиц — выявляет внутренние дефекты, состояние воздушной камеры, желтка и белка, а также обнаруживает посторонние включения. По результатам экспертиз ни одна партия яиц не была снята с реализации: вся продукция на ярмарках соответствовала требованиям качества и безопасности.