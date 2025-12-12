Рейтинг@Mail.ru
Ветеринары Подмосковья провели более пяти тысяч исследований яиц - РИА Новости, 12.12.2025
Новости Подмосковья
 
15:15 12.12.2025
Ветеринары Подмосковья провели более пяти тысяч исследований яиц
Ветеринары Подмосковья за 11 месяцев текущего года отобрали 4805 проб яиц на сельскохозяйственных ярмарках региона и провели более 5 тысяч лабораторных...
2025
Ветеринары Подмосковья провели более пяти тысяч исследований яиц

Подмосковные ветеринары провели свыше 5 тысяч исследований яиц

Яйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Яйца. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ветеринары Подмосковья за 11 месяцев текущего года отобрали 4805 проб яиц на сельскохозяйственных ярмарках региона и провели более 5 тысяч лабораторных исследований этой продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Органолептическое исследование оценивает продукцию по внешнему виду, цвету, запаху и целостности скорлупы. Овоскопия — метод просвечивания яиц — выявляет внутренние дефекты, состояние воздушной камеры, желтка и белка, а также обнаруживает посторонние включения. По результатам экспертиз ни одна партия яиц не была снята с реализации: вся продукция на ярмарках соответствовала требованиям качества и безопасности.
Пресс-служба ведомства отмечает, что плановый лабораторный контроль позволяет обеспечивать высокое качество продукции. Покупать яйца и другие продукты рекомендуется на официально согласованных торговых площадках, где вся продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль и имеет необходимые документы.
 
