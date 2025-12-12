https://ria.ru/20251212/yaponiya-2061564114.html
Обращений от россиян после землетрясения в Японии не поступало
Обращений от россиян после землетрясения в Японии не поступало - РИА Новости, 12.12.2025
Обращений от россиян после землетрясения в Японии не поступало
Обращений от россиян после землетрясения у японской префектуры Аомори в настоящий момент не поступало, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России на... РИА Новости, 12.12.2025
Обращений от россиян после землетрясения в Японии не поступало
Генконсульство: обращений от россиян после землетрясения в Японии не поступало
ТОКИО, 12 дек - РИА Новости. Обращений от россиян после землетрясения у японской префектуры Аомори в настоящий момент не поступало, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России на Хоккайдо.
"Обращений пока не поступало", - уточнили собеседники агентства.
В посольстве России в Японии РИА Новости также заявили, что обращений от россиян в связи с землетрясением не поступало.
По данным Главного метеорологического агентства Японии
, землетрясение магнитудой 6,7 произошло к востоку от префектуры Аомори
в 11.44 по местному времени (05.44 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Было вынесено предупреждение об угрозе цунами.
Ранее на этой неделе в этом же регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, при котором пострадал как минимум 31 человек.