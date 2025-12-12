Обращений от россиян после землетрясения в Японии не поступало

ТОКИО, 12 дек - РИА Новости. Обращений от россиян после землетрясения у японской префектуры Аомори в настоящий момент не поступало, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России на Хоккайдо.

"Обращений пока не поступало", - уточнили собеседники агентства.

В посольстве России в Японии РИА Новости также заявили, что обращений от россиян в связи с землетрясением не поступало.

По данным Главного метеорологического агентства Японии , землетрясение магнитудой 6,7 произошло к востоку от префектуры Аомори в 11.44 по местному времени (05.44 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Было вынесено предупреждение об угрозе цунами.