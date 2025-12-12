Рейтинг@Mail.ru
Обращений от россиян после землетрясения в Японии не поступало
06:21 12.12.2025 (обновлено: 06:30 12.12.2025)
Обращений от россиян после землетрясения в Японии не поступало
2025-12-12T06:21:00+03:00
2025-12-12T06:30:00+03:00
Обращений от россиян после землетрясения в Японии не поступало

Генконсульство: обращений от россиян после землетрясения в Японии не поступало

© Фото : Генконсульство России в СаппороЗдание генерального консульства России в Саппоро, Япония
Здание генерального консульства России в Саппоро, Япония - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Генконсульство России в Саппоро
Здание генерального консульства России в Саппоро, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 12 дек - РИА Новости. Обращений от россиян после землетрясения у японской префектуры Аомори в настоящий момент не поступало, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России на Хоккайдо.
"Обращений пока не поступало", - уточнили собеседники агентства.
В посольстве России в Японии РИА Новости также заявили, что обращений от россиян в связи с землетрясением не поступало.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, землетрясение магнитудой 6,7 произошло к востоку от префектуры Аомори в 11.44 по местному времени (05.44 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Было вынесено предупреждение об угрозе цунами.
Ранее на этой неделе в этом же регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, при котором пострадал как минимум 31 человек.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
