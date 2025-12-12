Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Японии могут начать обсуждать смягчение правил экспорта вооружения
06:12 12.12.2025
СМИ: в Японии могут начать обсуждать смягчение правил экспорта вооружения
СМИ: в Японии могут начать обсуждать смягчение правил экспорта вооружения - РИА Новости, 12.12.2025
СМИ: в Японии могут начать обсуждать смягчение правил экспорта вооружения
Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) изучает возможность начать обсуждать смягчение правил экспорта вооружения, в том числе в страны, где... РИА Новости, 12.12.2025
в мире, япония, санаэ такаити
В мире, Япония, Санаэ Такаити
СМИ: в Японии могут начать обсуждать смягчение правил экспорта вооружения

Киодо: в Японии могут начать обсуждать смягчение правил экспорта вооружения

ТОКИО, 12 дек - РИА Новости. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) изучает возможность начать обсуждать смягчение правил экспорта вооружения, в том числе в страны, где идут боевые действия, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
"В него (проект документа для обсуждения - ред.) включен вопрос о том, следует ли разрешить экспорт вооружений с поражающими свойствами в "страны, подвергшиеся агрессии", или "страны, где в данный момент идут боевые действия", - отмечается в сообщении агентства.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Кабмин Японии советовал Такаити воздержаться от предположений о Тайване
05:15
В соответствии с действующими в Японии нормами, экспорт оборонного оборудования допускается лишь при условии, что оно будет использоваться в одном из пяти направлений, не связанных с применением летального вооружения: в поисково-спасательных операциях, транспортировке, предупреждении и мониторинге обстановки, а также при разминировании. Эти рамки были установлены в 2014 году.
В декабре 2023 года правила оборонного экспорта Японии были пересмотрены, впервые была разрешена передача готового вооружения стране-правообладателю. Ранее допускался лишь экспорт комплектующих. Первая поставка зенитных ракет Patriot, произведенных по американской лицензии и стоящих на вооружении воздушных сил самообороны, была осуществлена в ноябре.
Ранее японские СМИ писали, что премьер Японии Санаэ Такаити уже в первой половине 2026 года планирует начать обсуждение пересмотра действующих правил, ограничивающих экспорт военной техники.
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Япония и США провели совместные маневры
Вчера, 06:17
 
В миреЯпонияСанаэ Такаити
 
 
