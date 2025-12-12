Рейтинг@Mail.ru
Кабмин Японии советовал Такаити воздержаться от предположений о Тайване - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/yaponiya-2061560703.html
Кабмин Японии советовал Такаити воздержаться от предположений о Тайване
Кабмин Японии советовал Такаити воздержаться от предположений о Тайване - РИА Новости, 12.12.2025
Кабмин Японии советовал Такаити воздержаться от предположений о Тайване
Резонансный ответ премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване не был запланирован заранее, а подготовленные секретариатом кабинета министров опорные тезисы... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T05:15:00+03:00
2025-12-12T05:15:00+03:00
в мире
тайвань
япония
китай
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056911812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60631d5a1ca50b20cd7047e6e6eadbbc.jpg
https://ria.ru/20251209/yaponiya-2060713237.html
https://ria.ru/20251210/ucheniya-2061006970.html
тайвань
япония
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056911812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aea980c2203838440bc86b7144d50e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, япония, китай, санаэ такаити
В мире, Тайвань, Япония, Китай, Санаэ Такаити
Кабмин Японии советовал Такаити воздержаться от предположений о Тайване

РИА Новости: кабмин Японии советовал Такаити не делать предположений о Тайване

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 12 дек - РИА Новости. Резонансный ответ премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване не был запланирован заранее, а подготовленные секретариатом кабинета министров опорные тезисы для дебатов в парламенте содержали лишь общие формулировки, стандартные для официальной позиции Токио, и советовали ей воздержаться от гипотетических рассуждений, выяснила корреспондент РИА Новости, изучив обнародованные членом оппозиционной Конституционно-демократической партии документы.
На заседании нижней палаты 7 ноября Такаити, отвечая на вопрос депутата Кацуи Окады, заявила, что о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, то это можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". Данное высказывание вызвало резкую критику не только со стороны Китая, но и со стороны японских оппозиционных партий.
Истребитель F-35A Воздушных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: Япония укрепляет архипелаг рядом с Тайванем для противостояния КНР
9 декабря, 05:29
Однако обнародованные материалы, подготовленные для премьер-министра правительством в качестве опорных тезисов, содержали иную линию ответа. В частности, в них содержались такие формулировки, как "позиция правительства неизменна: мы надеемся, что вопросы, касающиеся Тайваня, будут решены мирным путем через диалог", или "правительство принимает решение о том, является ли ситуация угрозой выживанию, исходя из всех имеющихся данных и специфики конкретных условий".
Более того, документы напрямую предписывали главе правительства избегать гипотетических рассуждений. Так, на вопрос о гипотетическом кризисе вокруг Тайваня Такаити предлагалось заявить: "Мы воздерживаемся от ответа на вопросы, основанные на предположении о тайваньском кризисе".
Однако в ходе дебатов глава правительства Японии отклонилась от подготовленного текста и озвучила свою собственную оценку, которой в тезисах не было.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
На фоне дипломатического скандала в Китае начали массово отменять концерты японских звезд и премьеры кинопоказов, а граждан призвали избегать поездок в Японию.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Япония признала, что ВМС КНР сообщали об учениях
10 декабря, 07:56
 
В миреТайваньЯпонияКитайСанаэ Такаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала