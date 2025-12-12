Кабмин Японии советовал Такаити воздержаться от предположений о Тайване

ТОКИО, 12 дек - РИА Новости. Резонансный ответ премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване не был запланирован заранее, а подготовленные секретариатом кабинета министров опорные тезисы для дебатов в парламенте содержали лишь общие формулировки, стандартные для официальной позиции Токио, и советовали ей воздержаться от гипотетических рассуждений, выяснила корреспондент РИА Новости, изучив обнародованные членом оппозиционной Конституционно-демократической партии документы.

На заседании нижней палаты 7 ноября Такаити , отвечая на вопрос депутата Кацуи Окады, заявила, что о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня , "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, то это можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". Данное высказывание вызвало резкую критику не только со стороны Китая , но и со стороны японских оппозиционных партий.

Однако обнародованные материалы, подготовленные для премьер-министра правительством в качестве опорных тезисов, содержали иную линию ответа. В частности, в них содержались такие формулировки, как "позиция правительства неизменна: мы надеемся, что вопросы, касающиеся Тайваня, будут решены мирным путем через диалог", или "правительство принимает решение о том, является ли ситуация угрозой выживанию, исходя из всех имеющихся данных и специфики конкретных условий".

Более того, документы напрямую предписывали главе правительства избегать гипотетических рассуждений. Так, на вопрос о гипотетическом кризисе вокруг Тайваня Такаити предлагалось заявить: "Мы воздерживаемся от ответа на вопросы, основанные на предположении о тайваньском кризисе".

Однако в ходе дебатов глава правительства Японии отклонилась от подготовленного текста и озвучила свою собственную оценку, которой в тезисах не было.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.