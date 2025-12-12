В Екатеринбурге экс-министра ЖКХ приговорили к пяти годам условно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова к пяти годам условно за получение взятки в особо крупном размере, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд приговорил... и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок пять лет со штрафом в размере 4 миллиона 410 тысяч рублей", - сказала судья.

Общаться с журналистами после решения суда Смирнов отказался, как и его адвокат.

На Смирнова судом возложены определенные обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного госоргана, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и один раз в месяц "отмечаться".

На предыдущем заседании процесс был закрыт от СМИ по ходатайству гособвинения. Следователь тогда заявлял: это необходимо из-за того, что в рамках разбирательства будут исследованы материалы тех лиц, следствие в отношении которых еще не закончено.

На первом заседании по делу журналисты спросили Смирнова, на какой срок он рассчитывает, на что он промолчал, а его адвокат ответил, что это решит суд, а вопрос является некорректным.

Смирнов 13 января покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, а уже 24 января суд арестовал его по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В середине июля мера пресечения была смягчена на запрет определенных действий. Он заключил досудебное соглашение и пошел на сделку со следствием.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 10 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела Смирнова. По версии следователей, с начала 2023 года по март 2024 года он, будучи министром ЖКХ региона, его первый заместитель Игорь Чикризов и замминистра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше 4 миллионов рублей за покровительство при выполнении контрактов проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Из указанной суммы сам министр получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее миллиона рублей, Кислицын – не менее 2,5 миллионов рублей, поясняла журналистам прокуратура региона.

По словам защиты бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой, "обвинение Чемезову строится на выгодных для себя показаниях Смирнова".