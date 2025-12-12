Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прогремел взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 12.12.2025 (обновлено: 17:23 12.12.2025)
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 12.12.2025
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Одессе на юго-западе Украины на фоне воздушной тревоги в Одесской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире, одесса, украина, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремел взрыв

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : Одесса InfoДым в Одессе. 12 декабря 2025
Дым в Одессе. 12 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Одесса Info
Дым в Одессе. 12 декабря 2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юго-западе Украины на фоне воздушной тревоги в Одесской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Немного позже телеканал сообщил о повторном взрыве в городе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Версия 2023.1 Beta
