Опрос показал, сколько россиян хотят 31 декабря официальным выходным днем
Опрос показал, сколько россиян хотят 31 декабря официальным выходным днем - РИА Новости, 12.12.2025
Опрос показал, сколько россиян хотят 31 декабря официальным выходным днем
12.12.2025
Опрос показал, сколько россиян хотят 31 декабря официальным выходным днем
РИА Новости: за официальный выходной день 31 декабря выступают 78% россиян
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Большинство россиян (78%) выступают за решение сделать 31 декабря официальным выходным днем, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Семьдесят восемь процентов россиян поддерживают решение сделать 31 декабря официальным выходным днем, объясняя это удобством в подготовке к Новому году. В то же время 11% респондентов заявили, что им без разницы, так как они все равно успевали подготовиться к праздникам, а 8% также высказали равнодушие, поскольку 31-го числа им приходится работать", - говорится в данных.
Отмечается, что только 4% опрошенных высказались против идеи сделать последний день года выходным днем, предпочитая перенос выходного с этого дня на другой день в году.
В исследовании, которое проводилось с 28 ноября по 2 декабря этого года, поучаствовали 3,2 тысячи жителей России
со всех регионов.