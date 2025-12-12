Рейтинг@Mail.ru
12.12.2025
Вучич опасается человеческих жертв в случае конфликта России и Европы
Вучич опасается человеческих жертв в случае конфликта России и Европы
Вучич опасается человеческих жертв в случае конфликта России и Европы

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о вероятности вооруженного конфликта с РФ, заявил, что опасается больших человеческих жертв и указал на гонку вооружений в странах Балканского региона, Европе и мире.
Глава сербского государства в пятницу посетил военную часть в городе Ниш, где осмотрел вооружение сухопутных войск. Журналисты попросили его прокомментировать слова генсека НАТО о том, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими".
Александр Вучич сообщил Урсуле фон дер Ляйен о послании из Москвы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Вучич сообщил фон дер Ляйен о послании из Москвы
11 декабря, 15:03
"Будет намного-намного больший конфликт - ред.) с десятикратно и даже больше того жертвами, чем российско-украинский", - коротко ответил Вучич.
В вопросе оружейной гонки он привел пример Хорватии, подписавшей договоры на покупку 18 САУ CAESAR во Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale и договор о приобретении 44 танков Leopard 2A8 в ФРГ, и планирующей купить 420 тяжелых грузовиков Tatra на общую сумму около 2 миллиардов евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE.
"Всеобщая нервозность вокруг оружия и орудий всюду - в регионе, Европе и мире. Задаетесь вопросом - а какова цель всех них?", - сказал он и подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы сербская армия была достаточно сильной и "осталась отвращающим фактором для каждого потенциального агрессора".
Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в четверг призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Вучич сообщил об обещаниях Орбана насчет энергетики Сербии
29 ноября, 19:17
 
