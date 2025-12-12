Вучич опасается человеческих жертв в случае конфликта России и Европы

БЕЛГРАД, 12 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о вероятности вооруженного конфликта с РФ, заявил, что опасается больших человеческих жертв и указал на гонку вооружений в странах Балканского региона, Европе и мире.