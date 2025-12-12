Дроны ВСУ атаковали 14 населенных пунктов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Украинские беспилотники в пятницу атаковали 14 населенных пунктов в пяти приграничных округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Под атаками беспилотников ВСУ пять муниципалитетов. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино от ударов FPV-дронов повреждены два "Камаза" и легковой автомобиль. В селе Графовка Шебекинского округа в результате атаки дрона на территории домовладения загорелась крыша летней кухни... В селе Нежеголь от детонации дрона осколками посечены кровли, фасады надворной постройки и двух частных домов", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, в селе Ясные Зори Белгородского округа из-за удара дрона поврежден легковой автомобиль. В Грайворонском округе из-за атак украинских беспилотников повреждения получили коммерческий объект и частные дома в Грайвороне, селах Гора-Подол и Головчино, а также автомобили в районе села Дорогощь и в селе Глотово. В посёлке Чапаевский поврежден объект инфраструктуры, часть жителей осталась без света.
"В Волоконовском округе в селе Коновалово при атаке FPV-дрона получил повреждения частный дом. В посёлке Рай в результате детонации дрона повреждён припаркованный автомобиль. В посёлке Красный Пахарь FPV-дрон атаковал "Газель"… На участке автодороги Казинка — Рябики Валуйского округа дрон нанёс удар по автомобилю", - уточнил губернатор.
