Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атаковали 14 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/vsu-2061761372.html
Дроны ВСУ атаковали 14 населенных пунктов в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали 14 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 12.12.2025
Дроны ВСУ атаковали 14 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские беспилотники в пятницу атаковали 14 населенных пунктов в пяти приграничных округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T20:59:00+03:00
2025-12-12T20:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, шебекино, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали 14 населенных пунктов в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали 14 населенных пунктов в пяти округах Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Украинские беспилотники в пятницу атаковали 14 населенных пунктов в пяти приграничных округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Под атаками беспилотников ВСУ пять муниципалитетов. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино от ударов FPV-дронов повреждены два "Камаза" и легковой автомобиль. В селе Графовка Шебекинского округа в результате атаки дрона на территории домовладения загорелась крыша летней кухни... В селе Нежеголь от детонации дрона осколками посечены кровли, фасады надворной постройки и двух частных домов", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, в селе Ясные Зори Белгородского округа из-за удара дрона поврежден легковой автомобиль. В Грайворонском округе из-за атак украинских беспилотников повреждения получили коммерческий объект и частные дома в Грайвороне, селах Гора-Подол и Головчино, а также автомобили в районе села Дорогощь и в селе Глотово. В посёлке Чапаевский поврежден объект инфраструктуры, часть жителей осталась без света.
"В Волоконовском округе в селе Коновалово при атаке FPV-дрона получил повреждения частный дом. В посёлке Рай в результате детонации дрона повреждён припаркованный автомобиль. В посёлке Красный Пахарь FPV-дрон атаковал "Газель"… На участке автодороги Казинка — Рябики Валуйского округа дрон нанёс удар по автомобилю", - уточнил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала