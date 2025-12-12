Дроны ВСУ атаковали 14 населенных пунктов в Белгородской области

"В Волоконовском округе в селе Коновалово при атаке FPV-дрона получил повреждения частный дом. В посёлке Рай в результате детонации дрона повреждён припаркованный автомобиль. В посёлке Красный Пахарь FPV-дрон атаковал "Газель"… На участке автодороги Казинка — Рябики Валуйского округа дрон нанёс удар по автомобилю", - уточнил губернатор.