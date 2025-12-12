https://ria.ru/20251212/vsu-2061743220.html
Производители БПЛА продавали дроны ВСУ по завышенным ценам, заявил Шарий
Производители БПЛА продавали дроны ВСУ по завышенным ценам, заявил Шарий - РИА Новости, 12.12.2025
Производители БПЛА продавали дроны ВСУ по завышенным ценам, заявил Шарий
Более 25 предприятий-производителей БПЛА из Одесской области продавали ВСУ дроны по существенно завышенным ценам, заявил украинский блогер Анатолий Шарий РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T18:57:00+03:00
2025-12-12T18:57:00+03:00
2025-12-12T18:57:00+03:00
одесская область
Производители БПЛА продавали дроны ВСУ по завышенным ценам, заявил Шарий
Шарий: на Украине 26 производителей БПЛА продавали дроны ВСУ по завышенным ценам
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 25 предприятий-производителей БПЛА из Одесской области продавали ВСУ дроны по существенно завышенным ценам, заявил украинский блогер Анатолий Шарий
"По имеющейся я у меня информации, 26 предприятий-производителей БПЛА в Одесской области
продавали ВСУ
дроны по существенно завышенным ценам... Должностные лица получали откаты и закрывали глаза на несоответствие цены качеству", - написал Шарий
в своем Telegram-канале.
Как утверждает блогер, фирмы-сборщики дронов действовали в сговоре с должностными лицами подразделений ВСУ, ответственными за закупку БПЛА.
Среди замешанных в коррупционных схемах компаний Шарий называет "Техавтофарт Юг", "Небо дрон", "Агентство продажи активов", "Велторс", "Скайхаб", "Дронхаб", "НВП Спайтек", и "Монтажно-производственную компанию Ютем".