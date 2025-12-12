Рейтинг@Mail.ru
Производители БПЛА продавали дроны ВСУ по завышенным ценам, заявил Шарий - РИА Новости, 12.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 12.12.2025
Производители БПЛА продавали дроны ВСУ по завышенным ценам, заявил Шарий
Производители БПЛА продавали дроны ВСУ по завышенным ценам, заявил Шарий
Более 25 предприятий-производителей БПЛА из Одесской области продавали ВСУ дроны по существенно завышенным ценам, заявил украинский блогер Анатолий Шарий РИА Новости, 12.12.2025
одесская область, анатолий шарий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Анатолий Шарий, Вооруженные силы Украины
Производители БПЛА продавали дроны ВСУ по завышенным ценам, заявил Шарий

Шарий: на Украине 26 производителей БПЛА продавали дроны ВСУ по завышенным ценам

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 25 предприятий-производителей БПЛА из Одесской области продавали ВСУ дроны по существенно завышенным ценам, заявил украинский блогер Анатолий Шарий
"По имеющейся я у меня информации, 26 предприятий-производителей БПЛА в Одесской области продавали ВСУ дроны по существенно завышенным ценам... Должностные лица получали откаты и закрывали глаза на несоответствие цены качеству", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Как утверждает блогер, фирмы-сборщики дронов действовали в сговоре с должностными лицами подразделений ВСУ, ответственными за закупку БПЛА.
Среди замешанных в коррупционных схемах компаний Шарий называет "Техавтофарт Юг", "Небо дрон", "Агентство продажи активов", "Велторс", "Скайхаб", "Дронхаб", "НВП Спайтек", и "Монтажно-производственную компанию Ютем".
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьАнатолий ШарийВооруженные силы Украины
 
 
