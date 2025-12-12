Рейтинг@Mail.ru
Комбрига ВСУ заочно осудили за атаки на Белгородскую область - РИА Новости, 12.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 12.12.2025
Комбрига ВСУ заочно осудили за атаки на Белгородскую область
Комбрига ВСУ заочно осудили за атаки на Белгородскую область - РИА Новости, 12.12.2025
Комбрига ВСУ заочно осудили за атаки на Белгородскую область
Комбриг ВСУ Виталий Нащубский заочно осужден в России на 19 лет за атаки на Белгородскую область в 2023 году, сообщает Главная военная прокуратура России. РИА Новости, 12.12.2025
Комбрига ВСУ заочно осудили за атаки на Белгородскую область

Комбриг ВСУ Нащубский получил 19 лет за атаки на Белгородскую область

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Комбриг ВСУ Виталий Нащубский заочно осужден в России на 19 лет за атаки на Белгородскую область в 2023 году, сообщает Главная военная прокуратура России.
"Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира батальона 92-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины 34-летнего подполковника Виталия Нащубского. Он признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.
Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку
2 июня, 16:18
Российский суд заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному сроку
2 июня, 16:18
В суде установлено, что Нащубский в составе организованной группы осуществлял террористическую деятельность в целях устрашения мирного населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ. С февраля по март 2023 года под его руководством было совершено несколько артиллерийских обстрелов пунктов государственного и военного управления в Белгородской области. В результате этих ударов от минно-взрывных травм погиб человек, а несколько - получили ранения.
"Нащубский объявлен в международный розыск, в отношении его судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственными и судебными органами приняты исчерпывающие меры к розыску и задержанию, однако реальная возможность участия Нащубского в уголовном судопроизводстве отсутствует", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается. что в ходе судебного разбирательства были выполнены все процессуальные действия, производство которых возможно в отсутствие подсудимого. При этом обстоятельства "являются исключительными" и позволяют проведение судебного разбирательства в его отсутствие.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя Главной военной прокуратуры и заочно приговорил виновного к лишению свободы на срок 19 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - заключили в ведомстве.
СК установил причастность командира ВСУ к ударам по Белгороду
15 августа, 11:17
СК установил причастность командира ВСУ к ударам по Белгороду
15 августа, 11:17
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
