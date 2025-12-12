Опубликованы кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны России показало видео сдачи в плен боевиков ВСУ в городе Димитров в ДНР.

На опубликованных кадрах видно, как бросившие оружие военные ВСУ с поднятыми руками выходят навстречу военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко группировки войск "Центр" и сдаются в плен.