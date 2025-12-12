https://ria.ru/20251212/vsu-2061567505.html
Опубликованы кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове
Опубликованы кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 12.12.2025
Опубликованы кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове
Минобороны России показало видео сдачи в плен боевиков ВСУ в городе Димитров в ДНР. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T07:12:00+03:00
2025-12-12T07:12:00+03:00
2025-12-12T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
димитров
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Опубликованы кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове
Минобороны показало кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове