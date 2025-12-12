Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 12.12.2025
Опубликованы кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове
Опубликованы кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 12.12.2025
Опубликованы кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове
Минобороны России показало видео сдачи в плен боевиков ВСУ в городе Димитров в ДНР. РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
донецкая народная республика
2025
димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Опубликованы кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове

Минобороны показало кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны России показало видео сдачи в плен боевиков ВСУ в городе Димитров в ДНР.
На опубликованных кадрах видно, как бросившие оружие военные ВСУ с поднятыми руками выходят навстречу военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко группировки войск "Центр" и сдаются в плен.
 
Специальная военная операция на Украине
Димитров
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
