ВСУ атаковали жителей пытавшихся тушить дома ДНР, рассказала беженка - РИА Новости, 12.12.2025
05:19 12.12.2025
ВСУ атаковали жителей пытавшихся тушить дома ДНР, рассказала беженка
Боевики ВСУ целенаправленно атаковали дома жителей населенного пункта Торского в ДНР, не давая тушить возникший после удара дроном пожар, рассказала РИА Новости
ВСУ атаковали жителей пытавшихся тушить дома ДНР, рассказала беженка

РИА Новости: ВСУ атаковали жителей пытавшихся тушить горевшие дома в Торском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ целенаправленно атаковали дома жителей населенного пункта Торского в ДНР, не давая тушить возникший после удара дроном пожар, рассказала РИА Новости беженка Ольга Мезенцева.
"Только сидим, ударило под одну сторону флигеля. Тогда во дворе десять ведер воды стояло. Набирали на всякий случай, где подожгут, может, потушить… А сейчас они (ВСУ - ред.) стали скидывать (снаряд с дрона - ред.), загорится - и летит (другой дрон - ред.) следом, и еще кинет. Было такое - мы собирались, чтобы потушить, а они (ВСУ - ред.) кидали на нас", - сказала беженка.
Она добавила, что, к счастью, никто из жителей села в результате атаки ВСУ не пострадал.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
