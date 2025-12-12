https://ria.ru/20251212/vsu-2061561138.html
ВСУ атаковали жителей пытавшихся тушить дома ДНР, рассказала беженка
ВСУ атаковали жителей пытавшихся тушить дома ДНР, рассказала беженка - РИА Новости, 12.12.2025
ВСУ атаковали жителей пытавшихся тушить дома ДНР, рассказала беженка
Боевики ВСУ целенаправленно атаковали дома жителей населенного пункта Торского в ДНР, не давая тушить возникший после удара дроном пожар, рассказала РИА Новости РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T05:19:00+03:00
2025-12-12T05:19:00+03:00
2025-12-12T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
https://ria.ru/20251212/vsu-2061552406.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ атаковали жителей пытавшихся тушить дома ДНР, рассказала беженка
РИА Новости: ВСУ атаковали жителей пытавшихся тушить горевшие дома в Торском