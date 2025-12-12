Рейтинг@Mail.ru
"Полк смерти" ВСУ несет потери в Сумской области, заявили в "Ахмате" - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:52 12.12.2025 (обновлено: 03:14 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/vsu-2061552406.html
"Полк смерти" ВСУ несет потери в Сумской области, заявили в "Ахмате"
"Полк смерти" ВСУ несет потери в Сумской области, заявили в "Ахмате" - РИА Новости, 12.12.2025
"Полк смерти" ВСУ несет потери в Сумской области, заявили в "Ахмате"
Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ "полком смерти", несут серьезные потери на одном из участков в Сумской области, где... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:52:00+03:00
2025-12-12T03:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
https://ria.ru/20251212/spetsoperatsiya-2061547936.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Полк смерти" ВСУ несет потери в Сумской области, заявили в "Ахмате"

РИА Новости: "Полк смерти" ВСУ несет серьезные потери в Сумской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 дек — РИА Новости. Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ "полком смерти", несут серьезные потери на одном из участков в Сумской области, где оказались отрезаны от логистики подразделения ВСУ, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Каштан".
«
"Поражение противника происходит 24/7. Противник несет потери, серьезные потери. На этом участке стоят 225-й отдельный штурмовой полк и 21-я (Бригада ВСУ — Прим. Ред.)", — сообщил комбат.
Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа совместно с 15-м танковым полком группировки "Север" при формировании буферной зоны в Сумской области изолировали часть подразделений ВСУ.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов накануне доложил президент Владимиру Путину, что бойцы группировки войск "Север" сосредоточили основные усилия на увеличении глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей.
По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял на этом направлении до 145 боевиков. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине
02:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала