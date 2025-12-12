КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 дек — РИА Новости. Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ "полком смерти", несут серьезные потери на одном из участков в Сумской области, где оказались отрезаны от логистики подразделения ВСУ, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Каштан".
«
"Поражение противника происходит 24/7. Противник несет потери, серьезные потери. На этом участке стоят 225-й отдельный штурмовой полк и 21-я (Бригада ВСУ — Прим. Ред.)", — сообщил комбат.
Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа совместно с 15-м танковым полком группировки "Север" при формировании буферной зоны в Сумской области изолировали часть подразделений ВСУ.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов накануне доложил президент Владимиру Путину, что бойцы группировки войск "Север" сосредоточили основные усилия на увеличении глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей.
По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял на этом направлении до 145 боевиков. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.