"Полк смерти" ВСУ несет потери в Сумской области, заявили в "Ахмате"

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 дек — РИА Новости. Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ "полком смерти", несут серьезные потери на одном из участков в Сумской области, где оказались отрезаны от логистики подразделения ВСУ, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Каштан".