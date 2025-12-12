Рейтинг@Mail.ru
ВС Таиланда обвинили Камбоджу в превращении памятников в военные базы - РИА Новости, 12.12.2025
17:51 12.12.2025
ВС Таиланда обвинили Камбоджу в превращении памятников в военные базы
ВС Таиланда обвинили Камбоджу в превращении памятников в военные базы - РИА Новости, 12.12.2025
ВС Таиланда обвинили Камбоджу в превращении памятников в военные базы
Вооруженные силы Таиланда обвиняют Камбоджу в использовании древних памятников в качестве военных баз и зон проведения боевых операций, соответствующее... РИА Новости, 12.12.2025
в мире
таиланд
камбоджа
таиланд
камбоджа
в мире, таиланд, камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
ВС Таиланда обвинили Камбоджу в превращении памятников в военные базы

ВС Таиланда обвинили Камбоджу в использовании древних памятников как военных баз

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Таиланда обвиняют Камбоджу в использовании древних памятников в качестве военных баз и зон проведения боевых операций, соответствующее заявление сделала официальный представитель ВС королевства Винтай Сувари.
"Камбоджа использовала древние памятники в качестве военных баз и зон проведения операции. Это нарушает принципы защиты культурного наследия во время конфликта, лишает такие памятники их защищенного статуса в соответствии с международным правом и подвергает угрозе уничтожения культурное наследие человечества", - сказала Сувари, ее слова приведены на странице ВС Таиланда в соцсети X.
Она отметила, что Камбоджа использует гражданские поселения в качестве артиллерийских баз, незаконно применяет противопехотные мины, а также атакует гражданские объекты в глубине Таиланда.
"Эти действия напрямую подрывают безопасность, подвергают опасности мирных жителей и дестабилизируют ситуацию в регионе в целом", - подчеркнула Сувари.
Как уточнила представитель ВС, Таиланд призывает международное сообщество, включая соответствующие организации, совместно рассмотреть, расследовать и осудить действия Камбоджи.
Ранее министерство культуры и изящных искусств Камбоджи обвинило Таиланд в почти полном разрушении древнего храма Прасат Та Крабей (тайское название - Прасат Та Кхвай), который находится на спорном участке тайско-камбоджийской границы.
По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 300 тысяч человек.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Заголовок открываемого материала