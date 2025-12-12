ВС Таиланда обвинили Камбоджу в превращении памятников в военные базы

Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом. Архивное фото

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Таиланда обвиняют Камбоджу в использовании древних памятников в качестве военных баз и зон проведения боевых операций, соответствующее заявление сделала официальный представитель ВС королевства Винтай Сувари.

"Камбоджа использовала древние памятники в качестве военных баз и зон проведения операции. Это нарушает принципы защиты культурного наследия во время конфликта, лишает такие памятники их защищенного статуса в соответствии с международным правом и подвергает угрозе уничтожения культурное наследие человечества", - сказала Сувари, ее слова приведены на странице ВС Таиланда в соцсети X.

Она отметила, что Камбоджа использует гражданские поселения в качестве артиллерийских баз, незаконно применяет противопехотные мины, а также атакует гражданские объекты в глубине Таиланда.

"Эти действия напрямую подрывают безопасность, подвергают опасности мирных жителей и дестабилизируют ситуацию в регионе в целом", - подчеркнула Сувари.

Как уточнила представитель ВС, Таиланд призывает международное сообщество, включая соответствующие организации, совместно рассмотреть, расследовать и осудить действия Камбоджи.

Ранее министерство культуры и изящных искусств Камбоджи обвинило Таиланд в почти полном разрушении древнего храма Прасат Та Крабей (тайское название - Прасат Та Кхвай), который находится на спорном участке тайско-камбоджийской границы.

По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 300 тысяч человек.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

