ВС России зафиксировали более 600 случаев применения Киевом химоружия

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 600 случаев применения Киевом химических средств борьбы с беспорядками и других токсичных веществ были зафиксированы в ходе спецоперации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.