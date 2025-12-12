Рейтинг@Mail.ru
ВС России зафиксировали более 600 случаев применения Киевом химоружия
10:13 12.12.2025 (обновлено: 11:25 12.12.2025)
ВС России зафиксировали более 600 случаев применения Киевом химоружия
ВС России зафиксировали более 600 случаев применения Киевом химоружия
ВС России зафиксировали более 600 случаев применения Киевом химоружия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 600 случаев применения Киевом химических средств борьбы с беспорядками и других токсичных веществ были зафиксированы в ходе спецоперации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"Министерство обороны Российской Федерации продолжает фиксировать факты нарушения киевским режимом Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе специальной военной операции задокументировано более 600 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, CS) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, BZ, синильная кислота", - cказал Ртищев на брифинге.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Россия продолжает фиксировать наличие по всей Украине сети химлабораторий
8 октября, 22:26
ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом CS американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6", и самодельные химические боеприпасы, снаряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона, добавил генерал.
"В 2025 году подобные попытки были отмечены на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Схроны с взрывными устройствами, содержащими вещество CS и хлорпикрин, обнаружены на территории населенного пункта Ракитное Белгородской области", - напомнил Ртищев.
Не прекращаются попытки отравлений российских военнослужащих и должностных лиц администрации новых регионов, добавил генерал. В ноябре предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь токсичных химикатов колхицина и трет-бутилбициклофосфата – химического соединения, сопоставимого по своей токсичности и быстродействию с отравляющим веществом нервно-паралитического действия VX. Задержан один из исполнителей, который дал признательные показания, напомнил Ртищев. О предотвращении этого преступления в ноябре сообщала ФСБ России.
"Напомню о попытках украинских националистов разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, создавая угрозу химического поражения мирного населения региона. Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "КоксоХим" в Авдеевке. Предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в Россоши Воронежской области, имеющим вещества первого класса опасности", - перечислил Ртищев. Вместе с тем, в якобы умышленном создании техногенной катастрофы киевский режим пытается обвинить Москву, добавил он.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
ФСБ обнаружила схрон ВСУ с отравляющими веществами под Красноармейском
22 ноября, 10:04
 
