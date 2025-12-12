В Воронеже жителям поврежденного при атаке дома разрешили вернуться домой

Рейтинг@Mail.ru
17:09 12.12.2025 (обновлено: 17:19 12.12.2025)
Жителям одного из подъездов повреждённого дома при атаке противника в Воронеже разрешили вернуться домой, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 12.12.2025
происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ
Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Жителям одного из подъездов повреждённого дома при атаке противника в Воронеже разрешили вернуться домой, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Да, жителям одного из подъездов этой многоэтажки разрешили вернуться домой", — сообщили в правительстве региона.
Вечером в среду губернатор сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Обошлось без пострадавших, однако 80 человек были эвакуированы из повреждённого дома после обрушения лестничной клетки на одном этаже. Мэр Воронежа Сергей Петрин ранее сообщил, что в ПВР разместились 17 человек. Один подъезд в повреждённом доме требует ремонта, в другой люди смогут вернуться после проверки теплоснабжения и энергоснабжения. Всего были повреждены окна в трёх домах, балконы и 20 автомобилей.
Сотрудник службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Из поврежденного при атаке БПЛА ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек
10 декабря, 22:05
 
