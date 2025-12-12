Житель Самары получил год за столкновение катера с теплоходом на Волге

САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Суд в Самаре назначил год ограничения свободы и штраф в 1,5 миллиона рублей местному жителю, виновному в столкновении управляемого им катера с теплоходом на Волге в 2024 году, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Суд установил, что в июле 2024 года на Волге около туристической базы "Чайка" житель Самары управлял катером "Astro 225" и столкнулся с пассажирским теплоходом "Валерий Грушин" (тип "Валдай 45Р"), отмечается в сообщении в Telegram-канале канале прокуратуры. При этом, по информации ведомства, самарец не имел прав на управление маломерным судном, и в результате происшествия двум пассажирам катера причинен тяжкий вред здоровью.
"Он признан виновным по части 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта) ... Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Суд также взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.
В Ивановской области возбудили дело после столкновения катера с причалом
10 сентября, 11:55