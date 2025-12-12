Рейтинг@Mail.ru
США могут сократить проекты по разработке беспилотных систем
17:50 12.12.2025
США могут сократить проекты по разработке беспилотных систем
США могут сократить проекты по разработке беспилотных систем
Сухопутные войска Соединенных Штатов могут урезать количество проектов по разработке беспилотников, которые больше не соответствуют политике Пентагона по... РИА Новости, 12.12.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
алексей миллер
министерство обороны сша
сша
вашингтон (штат)
россия
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, алексей миллер, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Алексей Миллер, Министерство обороны США
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Сухопутные войска Соединенных Штатов могут урезать количество проектов по разработке беспилотников, которые больше не соответствуют политике Пентагона по развитию беспилотных систем, заявил главный технический директор сухопутных сил США Алекс Миллер.
"Возможно, мы не доведем некоторые из них до конца, потому что они больше не соответствуют направлению, в котором движется армия. Если реформа закупок будет успешной, а я действительно думаю, что так и будет, нам потребуется применить наши полномочия, чтобы остановить программы, более не имеющие смысла", — сказал он порталу Breaking Defense.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Шеф Пентагона пригрозил нерадивым союзникам последствиями
7 декабря, 00:14
Одним из проектов, не соответствующих новым требованиям, оказалось общее программное обеспечение для армейских роботов (Army Robotic Common Software), заявил Миллер, добавив, что в дальнейшем приоритет будет именно на "наземные беспилотные системы".
"Некоторые производители действительно очень хороши в автономии на бездорожье, некоторые — в автономии на дороге, что также очень сложно. Некоторые из них хороши в своего рода абстрактных функциях, которые могут накладываться друг на друга и управляться", — считает директор.
Более того, портал пишет, что сухопутные войска планируют встретиться с представителями некоторых из производителей, чтобы представить им новую "инфраструктуру по работе с беспилотными системами" и получить от них обратную связь.
Ранее министр армии США Дэн Дрисколл признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов".
При этом в ноябре он рассказал, что США планируют закупить не менее миллиона беспилотников в течение ближайших двух-трех лет и могут приобретать от полумиллиона до нескольких миллионов ежегодно в дальнейшем. По его словам, масштабное расширение программы закупок дронов станет серьезным вызовом, поскольку крупнейшее подразделение американских вооруженных сил сейчас закупает лишь около 50 тысяч аппаратов в год.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
США провели испытания беспилотника F-44A
31 октября, 22:44
 
