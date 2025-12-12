США могут сократить проекты по разработке беспилотных систем

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Сухопутные войска Соединенных Штатов могут урезать количество проектов по разработке беспилотников, которые больше не соответствуют политике Пентагона по развитию беспилотных систем, заявил главный технический директор сухопутных сил США Алекс Миллер.

"Возможно, мы не доведем некоторые из них до конца, потому что они больше не соответствуют направлению, в котором движется армия. Если реформа закупок будет успешной, а я действительно думаю, что так и будет, нам потребуется применить наши полномочия, чтобы остановить программы, более не имеющие смысла", — сказал он порталу Breaking Defense.

Одним из проектов, не соответствующих новым требованиям, оказалось общее программное обеспечение для армейских роботов (Army Robotic Common Software), заявил Миллер , добавив, что в дальнейшем приоритет будет именно на "наземные беспилотные системы".

"Некоторые производители действительно очень хороши в автономии на бездорожье, некоторые — в автономии на дороге, что также очень сложно. Некоторые из них хороши в своего рода абстрактных функциях, которые могут накладываться друг на друга и управляться", — считает директор.

Более того, портал пишет, что сухопутные войска планируют встретиться с представителями некоторых из производителей, чтобы представить им новую "инфраструктуру по работе с беспилотными системами" и получить от них обратную связь.

Ранее министр армии США Дэн Дрисколл признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов".