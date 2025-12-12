Рейтинг@Mail.ru
Жителя Владивостока осудили за поджог на стоянке, где сгорели 20 машин - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/vladivostok-2061576427.html
Жителя Владивостока осудили за поджог на стоянке, где сгорели 20 машин
Жителя Владивостока осудили за поджог на стоянке, где сгорели 20 машин - РИА Новости, 12.12.2025
Жителя Владивостока осудили за поджог на стоянке, где сгорели 20 машин
Суд назначил пять лет в колонии строгого режима жителю Приморья, который поджег иномарку на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 20 машин, сообщает... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:07:00+03:00
2025-12-12T09:07:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006880799_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2badde400d0c42c2499077f2ae3f118.jpg
https://ria.ru/20251211/podzhog-2061277770.html
https://ria.ru/20251208/agent-2060499919.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006880799_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2232245bc013ba524373b5b68800c97b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
Жителя Владивостока осудили за поджог на стоянке, где сгорели 20 машин

РИА Новости: житель Владивостока получил 5 лет за поджог на стоянке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке
Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Суд назначил пять лет в колонии строгого режима жителю Приморья, который поджег иномарку на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 20 машин, сообщает краевая прокуратура.
По данным прокуратуры, в марте на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке из-за пожара сгорели 19 автомобилей, еще одна машина была повреждена. По данным правоохранителей, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили нужный автомобиль бензином, подожгли перчатку и кинули ее в машину, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы, всех троих заключили под стражу. По данным прокуратуры Приморья, организатор заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. В надзорном ведомстве сообщали РИА Новости, что мужчины работали только за наркотики, денег они не получили. Ущерб от действий злоумышленников составил более 60 миллионов рублей.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Иркутской области задержали подозреваемого в поджоге по указке мошенников
Вчера, 06:25
"Он признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба). С учетом позиции прокурора суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Также был удовлетворен иск одного потерпевшего на сумму более 900 тысяч рублей, иски остальных потерпевших будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Расследование в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство.
Задержанный агент украинских спецслужб, совершивший поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Ростовской области задержали украинского агента после поджога
8 декабря, 09:49
 
ПроисшествияВладивостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала