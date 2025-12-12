Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд предупредил о метели и гололедице в европейской части России
00:50 12.12.2025 (обновлено: 05:59 12.12.2025)
Вильфанд предупредил о метели и гололедице в европейской части России
Вильфанд предупредил о метели и гололедице в европейской части России
Синоптики прогнозируют метель и гололедицу в европейской части России в пятницу во второй половине дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 12.12.2025
Вильфанд предупредил о метели и гололедице в европейской части России

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Синоптики прогнозируют метель и гололедицу в европейской части России в пятницу во второй половине дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее ученый рассказал РИА Новости, что температура в европейской части России в пятницу в течение дня понизится на шесть-семь градусов.
"Метель прогнозируется, потому что будет усиление ветра до 15 метров в секунду, но это уже вечером, когда снег пойдет. И сильная гололедица… на тротуарах будет очень скользко, ну на самом деле и на дорогах скользко", — сказал Вильфанд.
Уличный термометр - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Вильфанд предсказал сильнейшее похолодание в Сибири
5 декабря, 23:06
 
Общество Россия Роман Вильфанд Гидрометцентр
 
 
