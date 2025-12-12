https://ria.ru/20251212/vilfand-2061544444.html
Вильфанд предупредил о метели и гололедице в европейской части России
Вильфанд предупредил о метели и гололедице в европейской части России - РИА Новости, 12.12.2025
Вильфанд предупредил о метели и гололедице в европейской части России
Синоптики прогнозируют метель и гололедицу в европейской части России в пятницу во второй половине дня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 12.12.2025
Вильфанд предупредил о метели и гололедице в европейской части России
Вильфанд: в пятницу в европейской части РФ ожидаются метель и гололедица