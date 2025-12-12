Рейтинг@Mail.ru
12:14 12.12.2025 (обновлено: 14:39 12.12.2025)
Евродепутат рассказал, чему будет посвящена видеовстреча с Россией
европарламент, россия, украина, фернан картайзер, леонид слуцкий (политик), госдума рф, люксембург (округ)
Европарламент, Россия, Украина, Фернан Картайзер, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Люксембург (округ)
БРЮССЕЛЬ, 12 дек — РИА Новости, Юрий Апрелефф. На видеовстрече депутатов Госдумы и Европарламента будут обсуждаться переговоры с Украиной и ситуация с заблокированными российскими активами, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
"Актуальная повестка диктует содержание обсуждения. Мы, безусловно, затронем мирные усилия, предпринимаемые администрацией США и российскими властями, а также последствия встречи в Сочи или дальнейшую судьбу замороженных российских активов. В принципе, повестка будет жестко фиксированной, и опыт показывает, что тот или иной коллега может спонтанно поднимать отдельные темы", — сказал он.
Как сообщал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты намерены до конца года провести с коллегами из Европарламента встречу в формате видео-конференц-связи.
В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. По информации СМИ, план предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Второго декабря президент Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Встреча, на которой обсуждался мирный план, продолжалась почти пять часов, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Владимир Зеленский, в свою очередь, побывал в Лондоне, где обсудил американское предложение с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
Как отмечал Трамп, концепция сделки нравится всем, кроме Зеленского.
