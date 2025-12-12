Евродепутат рассказал, чему будет посвящена видеовстреча с Россией

БРЮССЕЛЬ, 12 дек — РИА Новости, Юрий Апрелефф. На видеовстрече депутатов Госдумы и Европарламента будут обсуждаться переговоры с Украиной и ситуация с заблокированными российскими активами, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

"Актуальная повестка диктует содержание обсуждения. Мы, безусловно, затронем мирные усилия, предпринимаемые администрацией США и российскими властями, а также последствия встречи в Сочи или дальнейшую судьбу замороженных российских активов. В принципе, повестка будет жестко фиксированной, и опыт показывает, что тот или иной коллега может спонтанно поднимать отдельные темы", — сказал он.

Как сообщал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий , депутаты намерены до конца года провести с коллегами из Европарламента встречу в формате видео-конференц-связи.

В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. По информации СМИ, план предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ , а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Владимир Зеленский, в свою очередь, побывал в Лондоне, где обсудил американское предложение с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.