У Венгрии нет альтернатив для российских энергоносителей, заявил Сийярто

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вопрос энергии в Европе стал идеологическим, при этом у Венгрии для российских энергоносителей альтернативы нет, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.
Сийярто считает, что проблема электроэнергии в Европе не должна обсуждаться на идеологическом уровне. По словам политика, "пресс-конференции и красивые заявления никого не согревают дома".
"Насколько энергия из тюркского мира может заменить российскую? Не полностью, инфраструктура такова, что без российской энергии страна (Венгрия - ред.) не может быть обеспечена. Другие источники важны как добавка, но полностью заменить российские поставки сегодня невозможно - это не политический, а физический и математический факт", - приводят "Известия" слова Сийярто.
Он также подчеркнул, что предложенные Евросоюзом меры по отказу от российской энергии могут создать серьезные проблемы для Венгрии, Словакии и всей Европы в целом.
10 декабря, 13:30