У Венгрии нет альтернатив для российских энергоносителей, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.12.2025
00:48 12.12.2025
У Венгрии нет альтернатив для российских энергоносителей, заявил Сийярто
У Венгрии нет альтернатив для российских энергоносителей, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.12.2025
У Венгрии нет альтернатив для российских энергоносителей, заявил Сийярто
Вопрос энергии в Европе стал идеологическим, при этом у Венгрии для российских энергоносителей альтернативы нет, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто. РИА Новости, 12.12.2025
в мире
венгрия
европа
словакия
в мире, венгрия, европа, словакия
В мире, Венгрия, Европа, Словакия
У Венгрии нет альтернатив для российских энергоносителей, заявил Сийярто

Сийярто: у Венгрии нет альтернатив для российских энергоносителей

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вопрос энергии в Европе стал идеологическим, при этом у Венгрии для российских энергоносителей альтернативы нет, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.
Сийярто считает, что проблема электроэнергии в Европе не должна обсуждаться на идеологическом уровне. По словам политика, "пресс-конференции и красивые заявления никого не согревают дома".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто
10 декабря, 16:07
"Насколько энергия из тюркского мира может заменить российскую? Не полностью, инфраструктура такова, что без российской энергии страна (Венгрия - ред.) не может быть обеспечена. Другие источники важны как добавка, но полностью заменить российские поставки сегодня невозможно - это не политический, а физический и математический факт", - приводят "Известия" слова Сийярто.
Он также подчеркнул, что предложенные Евросоюзом меры по отказу от российской энергии могут создать серьезные проблемы для Венгрии, Словакии и всей Европы в целом.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Сийярто обвинил ЕС в угрозе глобальной безопасности
10 декабря, 13:30
 
