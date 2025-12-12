Венесуэла продолжит сопротивление несмотря на санкции США, заявил дипломат

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Венесуэла продолжит сопротивляться, несмотря на санкции и военное давление США, заявил посол, постоянный представитель Венесуэлы при ЮНЕСКО Родульфо Умберто Перес Эрнандес.
"Несмотря на более чем тысячу односторонних незаконных мер и эскалацию агрессии, включая военное присутствие США в Карибском море, Венесуэла сохраняет наследие освободителя Симона Боливара и остается привержена сопротивлению, инклюзивности и движению вперед", - сказал он, выступая на выступая на конференции "Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире" на площадке РУДН.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
