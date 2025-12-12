Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла продолжит сопротивление несмотря на санкции США, заявил дипломат - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/venesuela-2061616024.html
Венесуэла продолжит сопротивление несмотря на санкции США, заявил дипломат
Венесуэла продолжит сопротивление несмотря на санкции США, заявил дипломат - РИА Новости, 12.12.2025
Венесуэла продолжит сопротивление несмотря на санкции США, заявил дипломат
Венесуэла продолжит сопротивляться, несмотря на санкции и военное давление США, заявил посол, постоянный представитель Венесуэлы при ЮНЕСКО Родульфо Умберто... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:39:00+03:00
2025-12-12T11:39:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибское море
симон боливар
николас мадуро
юнеско
рудн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_928b3761ffcd34ca6ec5a1e69194a903.jpg
https://ria.ru/20251211/tanker-2061260851.html
венесуэла
сша
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_5da50ed7ccfbe65806e754fd1248f207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, карибское море, симон боливар, николас мадуро, юнеско, рудн, nbc
В мире, Венесуэла, США, Карибское море, Симон Боливар, Николас Мадуро, ЮНЕСКО, РУДН, NBC
Венесуэла продолжит сопротивление несмотря на санкции США, заявил дипломат

Дипломат Перес Эрнандес: Венесуэла будет сопротивляться несмотря на давление США

© AP Photo / Ariana CubillosПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Венесуэла продолжит сопротивляться, несмотря на санкции и военное давление США, заявил посол, постоянный представитель Венесуэлы при ЮНЕСКО Родульфо Умберто Перес Эрнандес.
"Несмотря на более чем тысячу односторонних незаконных мер и эскалацию агрессии, включая военное присутствие США в Карибском море, Венесуэла сохраняет наследие освободителя Симона Боливара и остается привержена сопротивлению, инклюзивности и движению вперед", - сказал он, выступая на выступая на конференции "Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире" на площадке РУДН.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В США объяснили захват танкера у берегов Венесуэлы
11 декабря, 01:38
 
В миреВенесуэлаСШАКарибское мореСимон БоливарНиколас МадуроЮНЕСКОРУДНNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала