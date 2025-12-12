Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ поддерживает идею запуска проектов промышленного ГЧП в регионах - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/veb-2061765865.html
ВЭБ.РФ поддерживает идею запуска проектов промышленного ГЧП в регионах
ВЭБ.РФ поддерживает идею запуска проектов промышленного ГЧП в регионах - РИА Новости, 12.12.2025
ВЭБ.РФ поддерживает идею запуска проектов промышленного ГЧП в регионах
ВЭБ.РФ поддерживает идею запуска пилотных проектов промышленного государственно-частного партнерства (ГЧП) на региональном уровне со снижением порога их... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T21:20:00+03:00
2025-12-12T21:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061765599_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_d242fe6779d4f087d93b30ab8926806c.jpg
https://ria.ru/20251212/veb-2061746193.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061765599_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_d4679a39ef9741e09ce8f8f68ed04cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВЭБ.РФ поддерживает идею запуска проектов промышленного ГЧП в регионах

ВЭБ.РФ поддерживает идею запуска пилотных проектов промышленного ГЧП в регионах

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФЗаместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ВЭБ.РФ поддерживает идею запуска пилотных проектов промышленного государственно-частного партнерства (ГЧП) на региональном уровне со снижением порога их стоимости, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун, выступая на инфраструктурном конгрессе "Развивай.РФ".
Он также затронул вопрос снижения порога стоимости промышленных ГЧП-проектов. Сейчас он составляет 10 миллиардов рублей.
"Коллеги из Москвы предлагают понизить планку этих проектов до 3-5 миллиардов рублей. Если у нас промышленное ГЧП разрешено на федеральном уровне, и мы пока не дошли до каких-то конкретных сделок, может быть, нужно запустить какой-то пилотный проект и разрешить регионам заниматься этим? У нас есть несколько субъектов — Москва, Московская область, Казань — те, которые имеют достаточную финансовую мощь для того, чтобы принять тот или иной риск", — приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Корсуна.
Основная проблема заключается в нестандартных рисках — от выбора доступных технологий до неопределенности рынков сбыта. В ряде случаев инвесторы не готовы брать такие риски на себя, а государство не всегда понимает, как их оценивать и принимать, считают в ВЭБе.
По его словам, промышленное ГЧП в России пока находится на ранней стадии и не имеет завершенных сделок, однако механизм технически реализуем и гибок.
Логотип российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ВЭБ: гарантия исполнения обязательств по облигациям должна быть в концессии
Вчера, 19:20
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала