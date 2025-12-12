ВЭБ.РФ поддерживает идею запуска проектов промышленного ГЧП в регионах

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ВЭБ.РФ поддерживает идею запуска пилотных проектов промышленного государственно-частного партнерства (ГЧП) на региональном уровне со снижением порога их стоимости, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун, выступая на инфраструктурном конгрессе "Развивай.РФ".

Он также затронул вопрос снижения порога стоимости промышленных ГЧП-проектов. Сейчас он составляет 10 миллиардов рублей.

"Коллеги из Москвы предлагают понизить планку этих проектов до 3-5 миллиардов рублей. Если у нас промышленное ГЧП разрешено на федеральном уровне, и мы пока не дошли до каких-то конкретных сделок, может быть, нужно запустить какой-то пилотный проект и разрешить регионам заниматься этим? У нас есть несколько субъектов — Москва, Московская область, Казань — те, которые имеют достаточную финансовую мощь для того, чтобы принять тот или иной риск", — приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Корсуна.

Основная проблема заключается в нестандартных рисках — от выбора доступных технологий до неопределенности рынков сбыта. В ряде случаев инвесторы не готовы брать такие риски на себя, а государство не всегда понимает, как их оценивать и принимать, считают в ВЭБе.