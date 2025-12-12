ВЭБ: гарантия исполнения обязательств по облигациям должна быть в концессии

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В концессионные соглашения необходимо включить механизм, который гарантирует исполнение обязательств по облигационному займу и получение средств от публичной стороны, считает заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

Это заявление прозвучало на инфраструктурном конгрессе "Развивай.РФ".

По его словам, концессионные соглашения не предполагают, что публичная сторона будет исполнять долговые обязательства по кредиту или перед эмитентом облигаций. Компенсацию от нее облигационеры могут получить в случае дефолта по проекту. Как полагает Вышковский, должна быть гарантия того, что никаких сбоев по исполнению обязательств по облигационному займу не произойдет.

"На наш взгляд, должен действовать механизм, который предполагает возможность получения от публичной стороны средств в порядке и в сроки, исключающие возникновение дефолта по займу по любым причинам. И потому, что есть нехватка средств по проекту, и потому, что еще какие-то другие причины технического плана могут действовать. Условно говоря, должен быть некий механизм такого "автоматического" исполнения этих обязательств", — сказал зампред ВЭБа, его слова привели в пресс-службе.

В качестве гаранта исполнения обязательств по облигационным займам в концессиях может выступать сервисный агент, предположил заместитель генерального директора Национального центра ГЧП Иван Потехин. Он уточнил, что им может стать институциональный игрок.