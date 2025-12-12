Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ создаст экосистему поддержки инвесторов в крупных проектах - РИА Новости, 12.12.2025
19:15 12.12.2025
ВЭБ.РФ создаст экосистему поддержки инвесторов в крупных проектах
ВЭБ.РФ создаст экосистему поддержки инвесторов в крупных проектах - РИА Новости, 12.12.2025
ВЭБ.РФ создаст экосистему поддержки инвесторов в крупных проектах
ВЭБ прорабатывает концепт единой экосистемы сопровождения и поддержки отечественных и иностранных инвесторов при реализации крупных инвестпроектов в России,... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T19:15:00+03:00
2025-12-12T19:15:00+03:00
инвестиции
бизнес
2025
Новости
инвестиции, бизнес
Инвестиции, Бизнес
ВЭБ.РФ создаст экосистему поддержки инвесторов в крупных проектах

ВЭБ.РФ сформирует единую экосистему поддержки инвесторов в больших проектах

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ создаст экосистему поддержки инвесторов в крупных проектах - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ создаст экосистему поддержки инвесторов в крупных проектах
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ВЭБ прорабатывает концепт единой экосистемы сопровождения и поддержки отечественных и иностранных инвесторов при реализации крупных инвестпроектов в России, заявил заместитель председателя ВЭБа Мурат Керефов.
"ВЭБ прорабатывает концепт единой экосистемы сопровождения и поддержки отечественных и иностранных инвесторов при реализации крупных инвестпроектов в России. На базе этой экосистемы будет создан единый центр по сопровождению крупных инвестиционных проектов, консалтинговому сопровождению, по структурированию таких проектов. И инвестор сможет на своем клиентском пути взаимодействовать с ВЭБом", – сообщил он на инфраструктурном конгрессе "Развивай.РФ".
По словам Керефова, инвесторам необходима поддержка не просто с предоставлением площадки для взаимодействия с федеральными и региональными властями, но и с формированием "правильно упакованных инвестиционных предложений". Например, с получением разрешения на строительство или расчетом стоимости подключения к энергосетям, уточнил он.
"Наша задача сформировать качественные инвестиционные лоты и в дальнейшем их продвигать как внутри страны, так и для партнеров из дружественных стран", – также отметил Керефов.
Параметры концепции будущей экосистемы только обсуждаются. По его словам, процесс может быть запущен уже в 2026 году.
Он также отметил, что параллельно будут развиваться механизмы взаимодействия государства и бизнеса. В частности, речь идет о совершенствовании соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Сейчас такие соглашения заключаются по инициативе бизнеса. Государство в этом механизме гарантирует неизменность условий СЗПК на срок до 20 лет и возмещает затраты на инфраструктуру, которая строится вокруг создаваемого предприятия, добавил Керефов.
"Теперь мы хотим, чтобы инициатором таких соглашений были регионы. Они скажут: есть неиспользуемая площадка, и мы готовы инвестору предоставить гарантию, компенсировать затраты на инфраструктуру", – заявил Керефов.
Другой инструмент взаимодействия государства и бизнеса – механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий, в совершенствовании которого ВЭБ принимает активное участие, заключил он.
 
Инвестиции
Бизнес
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
