ВЭБ.РФ создаст экосистему поддержки инвесторов в крупных проектах

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ВЭБ прорабатывает концепт единой экосистемы сопровождения и поддержки отечественных и иностранных инвесторов при реализации крупных инвестпроектов в России, заявил заместитель председателя ВЭБа Мурат Керефов.

"ВЭБ прорабатывает концепт единой экосистемы сопровождения и поддержки отечественных и иностранных инвесторов при реализации крупных инвестпроектов в России. На базе этой экосистемы будет создан единый центр по сопровождению крупных инвестиционных проектов, консалтинговому сопровождению, по структурированию таких проектов. И инвестор сможет на своем клиентском пути взаимодействовать с ВЭБом", – сообщил он на инфраструктурном конгрессе "Развивай.РФ".

По словам Керефова, инвесторам необходима поддержка не просто с предоставлением площадки для взаимодействия с федеральными и региональными властями, но и с формированием "правильно упакованных инвестиционных предложений". Например, с получением разрешения на строительство или расчетом стоимости подключения к энергосетям, уточнил он.

"Наша задача сформировать качественные инвестиционные лоты и в дальнейшем их продвигать как внутри страны, так и для партнеров из дружественных стран", – также отметил Керефов.

Параметры концепции будущей экосистемы только обсуждаются. По его словам, процесс может быть запущен уже в 2026 году.

Он также отметил, что параллельно будут развиваться механизмы взаимодействия государства и бизнеса. В частности, речь идет о совершенствовании соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Сейчас такие соглашения заключаются по инициативе бизнеса. Государство в этом механизме гарантирует неизменность условий СЗПК на срок до 20 лет и возмещает затраты на инфраструктуру, которая строится вокруг создаваемого предприятия, добавил Керефов.

"Теперь мы хотим, чтобы инициатором таких соглашений были регионы. Они скажут: есть неиспользуемая площадка, и мы готовы инвестору предоставить гарантию, компенсировать затраты на инфраструктуру", – заявил Керефов.