Ушаков: экспертный диалог с США по украинскому урегулированию еще предстоит - РИА Новости, 12.12.2025
14:42 12.12.2025 (обновлено: 15:03 12.12.2025)
Ушаков: экспертный диалог с США по украинскому урегулированию еще предстоит
Ушаков: экспертный диалог с США по украинскому урегулированию еще предстоит
Серьезный экспертный разговор с США по плану урегулирования на Украине только предстоит, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
Ушаков: экспертный диалог с США по украинскому урегулированию еще предстоит

© РИА Новости / Кристина Кормилицына Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Серьезный экспертный разговор с США по плану урегулирования на Украине только предстоит, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это мы еще не работали по конкретным предложениям, по параграфам (плана урегулирования на Украине - ред.). Поэтому еще только предстоит серьезный экспертный разговор", - сказал Ушаков изданию "Коммерсантъ".
