Ушаков: экспертный диалог с США по украинскому урегулированию еще предстоит
Ушаков: экспертный диалог с США по украинскому урегулированию еще предстоит
Серьезный экспертный разговор с США по плану урегулирования на Украине только предстоит, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.12.2025
Ушаков: экспертный диалог с США по украинскому урегулированию еще предстоит
