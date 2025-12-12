Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали троих подозреваемых в краже у участника СВО - РИА Новости, 12.12.2025
10:01 12.12.2025
На Урале задержали троих подозреваемых в краже у участника СВО
На Урале задержали троих подозреваемых в краже у участника СВО - РИА Новости, 12.12.2025
На Урале задержали троих подозреваемых в краже у участника СВО
Полиция в Челябинской области задержала троих подозреваемых в краже у участника СВО более 2,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное, все трое арестованы судом,... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:01:00+03:00
2025-12-12T10:01:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
ростов-на-дону
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
урал
россия
челябинская область
ростов-на-дону
урал
происшествия, россия, челябинская область, ростов-на-дону, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), урал
Происшествия, Россия, Челябинская область, Ростов-на-Дону, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Урал
На Урале задержали троих подозреваемых в краже у участника СВО

На Урале задержали подозреваемых в краже более 2,5 млн рублей у участника СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Полиция в Челябинской области задержала троих подозреваемых в краже у участника СВО более 2,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное, все трое арестованы судом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в полицию с заявлением обратился мужчина, находившийся на лечении: он сообщил, что весной в Челябинской области неизвестные предложили ему помощь в восстановлении документов, трудоустройстве. Злоумышленники под видом оказания услуг помогли ему открыть счет в банке, но затем обманом забрали зарплатную карту себе.
Глава стройфирмы в Петербурге, подозреваемый в краже 800 тыс руб у участника СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Главу стройфирмы в Петербурге заподозрили в краже у участника СВО
1 декабря, 10:51
Волк уточнила, что, получив ранение, заявитель был госпитализирован в медорганизацию Ростова-на-Дону, и пока он проходил лечение с его счета фигуранты похитили более 2,5 миллиона рублей, предназначенных для выплат за участие в специальной военной операции.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали двоих подозреваемых. В ходе обысков в офисе и по местам их проживания изъяты мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение… Следователем ГСУ ГУМВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража)", - написала она в своем Telegram-канале.
Следствием установлено, что один из задержанных использовал мобильный телефон, привязанный к банковскому счету потерпевшего, для звонков в кредитные организации с целью получения займов на его имя, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уточнила она.
Кроме того, был установлен третий участник группы, отметила Волк. По версии следствия, он снимал похищенные денежные средства, сообщник добровольно прибыл в отдел полиции и передал все деньги, добавила она.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавила она, пояснив, что продолжаются мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Приморье аферисты пытались украсть деньги у участника СВО
26 июня, 10:32
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьРостов-на-ДонуИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Урал
 
 
