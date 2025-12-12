СМИ назвали сообщения о прослушке Шефира угрозой для Зеленского

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Появление в украинских СМИ данных о возможной прослушке Сергея Шефира, приближенного к Владимиру Зеленскому продюсера и соучредителя студии "Квартал 95" можно считать угрозой последнему, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на осведомленные источники.

"Появление информации о прослушке Шефира выглядит как звонок (Зеленскому - ред.), что попытки (сохранить влияние уволенного после коррупционного скандала главы офиса Зеленского Андрея Ермака - ред.) эти не остаются незамеченными. И если звонок не будет услышан, то далее, по закону жанра и логике развития сюжета, должны вручить подозрение Ермаку и начать некие действия против Шефира", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".

Как заявляют источники украинских журналистов, Зеленский пытается сохранить основные схемы контроля и влияния в стране, выстроенные при участии Ермака. Ключевым человеком в рамках этих усилий является Шефир, как один из самых близких к Зеленскому людей.

Шефир – украинский продюсер, соучредитель студии "Квартал 95" и бывший первый помощник Зеленского (2019-2024). Шефир фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как "пленки Миндича ". Это касается схем отмывания средств через " Энергоатом " и другие госпредприятия, где объемы достигли около 100 миллионов долларов.

Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ о его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.