СМИ назвали сообщения о прослушке Шефира угрозой для Зеленского - РИА Новости, 12.12.2025
23:08 12.12.2025
СМИ назвали сообщения о прослушке Шефира угрозой для Зеленского
СМИ назвали сообщения о прослушке Шефира угрозой для Зеленского
Появление в украинских СМИ данных о возможной прослушке Сергея Шефира, приближенного к Владимиру Зеленскому продюсера и соучредителя студии "Квартал 95" можно... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T23:08:00+03:00
2025-12-12T23:08:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
сергей шефир
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
дело миндича
украина
в мире, украина, владимир зеленский, сергей шефир, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича
СМИ назвали сообщения о прослушке Шефира угрозой для Зеленского

Информацию о прослушке Шефира можно считать угрозой для Зеленского

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Появление в украинских СМИ данных о возможной прослушке Сергея Шефира, приближенного к Владимиру Зеленскому продюсера и соучредителя студии "Квартал 95" можно считать угрозой последнему, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на осведомленные источники.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) более двух лет прослушивало депутата от партии Зеленского "Слуга народа" Юрия Киселя. При этом украинские журналисты сообщили, что известие о просушке вызвало сильное беспокойство как у самого депутата, так и у его давнего друга - Сергея Шефира, который также тесно связан с Зеленским и множество раз бывал у Киселя дома в то время, когда там велась прослушка.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Унизительный оборот". На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
Вчера, 21:18
"Появление информации о прослушке Шефира выглядит как звонок (Зеленскому - ред.), что попытки (сохранить влияние уволенного после коррупционного скандала главы офиса Зеленского Андрея Ермака - ред.) эти не остаются незамеченными. И если звонок не будет услышан, то далее, по закону жанра и логике развития сюжета, должны вручить подозрение Ермаку и начать некие действия против Шефира", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как заявляют источники украинских журналистов, Зеленский пытается сохранить основные схемы контроля и влияния в стране, выстроенные при участии Ермака. Ключевым человеком в рамках этих усилий является Шефир, как один из самых близких к Зеленскому людей.
Шефир – украинский продюсер, соучредитель студии "Квартал 95" и бывший первый помощник Зеленского (2019-2024). Шефир фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как "пленки Миндича". Это касается схем отмывания средств через "Энергоатом" и другие госпредприятия, где объемы достигли около 100 миллионов долларов.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ о его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Украина обещала ЕК принять в 2026 году программу борьбы с коррупцией
11 декабря, 16:27
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Опрос: большинство украинцев не верят, что фигурантов дела Миндича накажут
Вчера, 15:40
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ШефирАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомДело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
