Умеров провел встречу с советниками по госбезопасности из США и Европы
21:56 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061768417.html
Умеров провел встречу с советниками по госбезопасности из США и Европы
Умеров провел встречу с советниками по госбезопасности из США и Европы - РИА Новости, 12.12.2025
Умеров провел встречу с советниками по госбезопасности из США и Европы
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил о проведении видеоконференции советников по госбезопасности при участии РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T21:56:00+03:00
2025-12-12T21:56:00+03:00
в мире
сша
украина
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
Умеров провел встречу с советниками по госбезопасности из США и Европы

Умеров провел видеоконференцию с советниками по госбезопасности из США и Европы

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил о проведении видеоконференции советников по госбезопасности при участии США и ряда государств Европы.
"Сегодня провели видеоконференцию в формате советников по национальной безопасности при участии Украины, США и наших европейских партнеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Умерова.
Кроме того, Умеров заявил, что в Европе готовится работа оборонной группы, которая должна будет сосредоточится на гарантиях безопасности для Украины. От украинской стороны к процессу привлечены представители ВСУ, разведки и сектора безопасности.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
