В Латвии потребовали отчета от Киева о трате одного миллиарда евро

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава партии "Стабильность!" в латвийском парламенте Светлана Чулкова потребовала от Украины предоставить отчет о трате почти одного миллиарда евро поддержки, полученного от Латвии, и призвала остальных депутатов поддержать то требование и не выделять деньги Киеву вместо собственных граждан.

"Фактически миллиард евро на помощь Украине . Для своих соотечественников денег нет. Своим поднимем налоги, своим не дадим на медицину и еще отберем у народа через налоги. Налоги, налоги, налоги. А за пределами Латвии дадим сотни миллионов и не потребуем отчета? Давайте потребуем, коллеги, как наши стратегические партнеры: куда потрачено и кто из правительства ответственен", - сказала Чулкова на заседании латвийского парламента. Фрагмент с выступлением размещен в ее аккаунте в соцсети Facebook*.

Депутат сообщила, что все остальные партии латвийского парламента, кроме партии "Стабильность!", проголосовали против отчета.

"Почти миллиард евро на Украину. А спросить "куда ушли деньги?" - нельзя. Парламент решил: людям знать необязательно. Кто голосовал за отчёт: "Стабильность!" Остальные демонстративно показали: "Платите налоги - и не задавайте лишних вопросов", - отметила она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто призвали Евросоюз немедленно прекратить отправлять деньги украинскому режиму и потребовать отчета о потраченных средствах после коррупционного скандала в сфере украинской энергетики.