В Латвии потребовали отчета от Киева о трате одного миллиарда евро
В Латвии потребовали отчета от Киева о трате одного миллиарда евро - РИА Новости, 12.12.2025
В Латвии потребовали отчета от Киева о трате одного миллиарда евро
Глава партии "Стабильность!" в латвийском парламенте Светлана Чулкова потребовала от Украины предоставить отчет о трате почти одного миллиарда евро поддержки,... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T18:34:00+03:00
2025-12-12T18:34:00+03:00
2025-12-12T18:34:00+03:00
В Латвии потребовали отчета от Киева о трате одного миллиарда евро
В латвийском парламенте потребовали отчета от Киева о трате 1 млрд евро
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава партии "Стабильность!" в латвийском парламенте Светлана Чулкова потребовала от Украины предоставить отчет о трате почти одного миллиарда евро поддержки, полученного от Латвии, и призвала остальных депутатов поддержать то требование и не выделять деньги Киеву вместо собственных граждан.
"Фактически миллиард евро на помощь Украине
. Для своих соотечественников денег нет. Своим поднимем налоги, своим не дадим на медицину и еще отберем у народа через налоги. Налоги, налоги, налоги. А за пределами Латвии
дадим сотни миллионов и не потребуем отчета? Давайте потребуем, коллеги, как наши стратегические партнеры: куда потрачено и кто из правительства ответственен", - сказала Чулкова на заседании латвийского парламента. Фрагмент с выступлением размещен в ее аккаунте в соцсети Facebook*.
Депутат сообщила, что все остальные партии латвийского парламента, кроме партии "Стабильность!", проголосовали против отчета.
"Почти миллиард евро на Украину. А спросить "куда ушли деньги?" - нельзя. Парламент решил: людям знать необязательно. Кто голосовал за отчёт: "Стабильность!" Остальные демонстративно показали: "Платите налоги - и не задавайте лишних вопросов", - отметила она.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
и глава венгерского МИД Петер Сийярто
призвали Евросоюз немедленно прекратить отправлять деньги украинскому режиму и потребовать отчета о потраченных средствах после коррупционного скандала в сфере украинской энергетики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.