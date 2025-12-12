Рейтинг@Mail.ru
Мир на Украине должен быть обеспечен гарантиями, заявил Песков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 12.12.2025 (обновлено: 18:34 12.12.2025)
Мир на Украине должен быть обеспечен гарантиями, заявил Песков
Мир на Украине должен быть обеспечен надежными гарантиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2025
Мир на Украине должен быть обеспечен гарантиями, заявил Песков

Песков: мир на Украине должен быть обеспечен надежными гарантиями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мир на Украине должен быть обеспечен надежными гарантиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужен мир - гарантированный, долгосрочный, понятный всем, обеспеченный надежными гарантиями. Вот чего мы хотим", - сказал Песков "Первому каналу".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Перемирие на Украине станет обманом и запудриванием мозгов, заявил Песков
