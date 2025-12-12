Опрос: большинство украинцев не верят, что фигурантов дела Миндича накажут

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Большинство украинцев не верят, что фигурантов коррупционного скандала в сфере энергетики накажут, Большинство украинцев не верят, что фигурантов коррупционного скандала в сфере энергетики накажут, свидетельствуют данные опроса, который проводился аналитическим центром украинского издания "Деловая столица".

"Из 1086 тех, кто слышал или читал про скандал, 94,5% считают его очень или достаточно серьезным ... Среди всех опрошенных в торжество правосудия верят лишь 5%, частично - еще 25%. А вот 64% в такое развитие событий просто не верят", - говорится в сообщении издания.

По данным опроса, 85% респондентов полагают, что власти Украины в связи со скандалом действуют недостаточно эффективно, и лишь 8% считают действия правительства решительными. От ответа воздержались 7% принявших участие в опросе.

На вопрос о характере действий правительства и правоохранителей в деле о коррупции в энергетике 38% респондентов ответили, что это скорее "публичная демонстрация, показуха", 14% посчитали данные действия отвлечением внимания от проблем на фронте, 8% назвали их проявлением настоящей борьбы с коррупцией, а 29% - совокупностью нескольких вышеуказанных аспектов. Не ответили на этот вопрос 11% участников опроса.

Опрос проводился в онлайн-режиме со 2 по 7 декабря. В нем приняли участие 1 200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,89%.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.