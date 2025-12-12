Рейтинг@Mail.ru
15:40 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061681060.html
Опрос: большинство украинцев не верят, что фигурантов дела Миндича накажут
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
Опрос: большинство украинцев не верят, что фигурантов дела Миндича накажут

Около 60% украинцев не верят в наказание фигурантов скандала в энергетике

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Большинство украинцев не верят, что фигурантов коррупционного скандала в сфере энергетики накажут, свидетельствуют данные опроса, который проводился аналитическим центром украинского издания "Деловая столица".
"Из 1086 тех, кто слышал или читал про скандал, 94,5% считают его очень или достаточно серьезным ... Среди всех опрошенных в торжество правосудия верят лишь 5%, частично - еще 25%. А вот 64% в такое развитие событий просто не верят", - говорится в сообщении издания.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ узнали, как осуществлялась коррупционная схема на Украине
1 декабря, 11:51
По данным опроса, 85% респондентов полагают, что власти Украины в связи со скандалом действуют недостаточно эффективно, и лишь 8% считают действия правительства решительными. От ответа воздержались 7% принявших участие в опросе.
На вопрос о характере действий правительства и правоохранителей в деле о коррупции в энергетике 38% респондентов ответили, что это скорее "публичная демонстрация, показуха", 14% посчитали данные действия отвлечением внимания от проблем на фронте, 8% назвали их проявлением настоящей борьбы с коррупцией, а 29% - совокупностью нескольких вышеуказанных аспектов. Не ответили на этот вопрос 11% участников опроса.
Опрос проводился в онлайн-режиме со 2 по 7 декабря. В нем приняли участие 1 200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,89%.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В НАБУ рассказали о фигурантах дела о коррупции в энергетике
11 ноября, 12:23
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Раде потребовали полной перезагрузки Госбюро расследований Украины
10 декабря, 15:16
 
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
