У Киева нет кандидатов на пост министра энергетики, пишет Reuters - РИА Новости, 12.12.2025
15:22 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061674481.html
У Киева нет кандидатов на пост министра энергетики, пишет Reuters
У Киева нет кандидатов на пост министра энергетики, пишет Reuters - РИА Новости, 12.12.2025
У Киева нет кандидатов на пост министра энергетики, пишет Reuters
У властей Украины всё ещё нет кандидатов на пост министра энергетики после увольнения предыдущей главы ведомства Светланы Гринчук на фоне коррупционного... РИА Новости, 12.12.2025
в мире
украина
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
Новости
в мире, украина, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
У Киева нет кандидатов на пост министра энергетики, пишет Reuters

Reuters: у властей Украины нет кандидатов на пост министра энергетики

Площадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. У властей Украины всё ещё нет кандидатов на пост министра энергетики после увольнения предыдущей главы ведомства Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала, трудности в поиске связаны, в том числе, со страхом у потенциальных кандидатов ответственности за незначительные оплошности в должности и опасением, что они не справятся с работой, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"У правительства Украины нет активных кандидатов на вакантную позиции министра энергетики... Коррупционный скандал осложняет усилия по заполнению ключевых постов в критический момент... Эксперты, чиновники и законодатели заявили, что некоторые потенциальные кандидаты были признаны неподходящими из-за возможных конфликтов интересов. Другие кандидаты отложили подачу заявок, опасаясь привлечения к ответственности за незначительные оплошности на посту или не рассчитывая должным образом выполнять работу", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
На Западе сделали заявление об Украине после решения Зеленского
Вчера, 14:55
По информации источника агентства, украинские власти ожидали быстрое назначение преемника Гринчук, но процесс застопорился после того, как по меньшей мере четыре потенциальных кандидата либо отказались, либо были признаны неподходящими для этой должности.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп раскритиковал Зеленского из-за коррупции на Украине
11 декабря, 00:34
 
В миреУкраинаСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
