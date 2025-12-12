Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали претендента на пост председателя партии Зеленского
14:37 12.12.2025 (обновлено: 14:49 12.12.2025)
В Раде назвали претендента на пост председателя партии Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко может стать новым председателем партии Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в пятницу...
В Раде назвали претендента на пост председателя партии Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Корниенко на пресс-конференции партии "Слуга народа" в Киеве.
Александр Корниенко на пресс-конференции партии Слуга народа в Киеве. - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Александр Корниенко на пресс-конференции партии "Слуга народа" в Киеве.. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко может стать новым председателем партии Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в пятницу депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*(внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Агентство РБК-Украина ранее в пятницу сообщало, что партия Зеленского "Слуга народа" намерена 17 декабря собрать съезд, на котором планируется выбрать нового главу. Как отметили в агентстве, действующая председатель Елена Шуляк занимала эту должность два срока, ее полномочия завершаются 14 декабря.
"Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко станет новым председателем партии "Слуга народа", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Раде заявили, что фракция "Слуга народа" поставила ультиматум Зеленскому
18 ноября, 23:40
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
