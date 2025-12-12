https://ria.ru/20251212/ukraina-2061662953.html
В Раде назвали претендента на пост председателя партии Зеленского
В Раде назвали претендента на пост председателя партии Зеленского
В Раде назвали претендента на пост председателя партии Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко может стать новым председателем партии Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в пятницу... РИА Новости, 12.12.2025
В Раде назвали претендента на пост председателя партии Зеленского
Депутат Гончаренко: Корниенко может стать новым председателем партии Зеленского