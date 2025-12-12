Рейтинг@Mail.ru
Стубб не исключил, что Европа будет вести переговоры с Россией по Украине - РИА Новости, 12.12.2025
11:53 12.12.2025
Стубб не исключил, что Европа будет вести переговоры с Россией по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что Европа в какой-то момент будет вести переговоры с Россией в рамках мирного урегулирования конфликта на...
Стубб не исключил, что Европа будет вести переговоры с Россией по Украине

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что Европа в какой-то момент будет вести переговоры с Россией в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.
"В настоящее время ответственность за переговоры с русскими лежит на США. Но я не исключаю, что европейцы тоже в какой-то момент будут вести переговоры с русскими, когда настанет время и когда мы сможем скоординироваться", - сказал Стубб журналистам, комментируя урегулирование украинского конфликта. Трансляцию вели финские СМИ.
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Стубб сделал противоречивое заявление после визита Зеленского в Лондон
8 декабря, 21:03
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Кругом враги: длинные руки украинских спецслужб подвели Зеленского
Вчера, 08:00
 
