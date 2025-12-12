Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции обратился к Украине с громким призывом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 12.12.2025
Глава МИД Турции обратился к Украине с громким призывом
Глава МИД Турции обратился к Украине с громким призывом - РИА Новости, 12.12.2025
Глава МИД Турции обратился к Украине с громким призывом
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Украину согласиться на территориальные потери ради мира. Его цитирует CNN Turk. "Действительно, некоторые выборы, некоторые РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хакан фидан
турция
в мире, украина, хакан фидан, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хакан Фидан, Турция
Глава МИД Турции обратился к Украине с громким призывом

Глава МИД Турции Фидан призвал Украину согласиться на территориальные потери

Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Украину согласиться на территориальные потери ради мира. Его цитирует CNN Turk.

"Действительно, некоторые выборы, некоторые решения очень сложны для Украины. Но чтобы предотвратить более серьезные потери <...> То есть необходимо сделать выбор. Я знаю, что для них это сложно. Особенно вопрос территории невероятно сложен", — сказал он.
При этом министр добавил, что Европа должна помочь Украине в принятии определенных решений.

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
