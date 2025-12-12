Глава МИД Турции обратился к Украине с громким призывом

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Украину согласиться на территориальные потери ради мира. Его цитирует CNN Turk.



"Действительно, некоторые выборы, некоторые решения очень сложны для Украины. Но чтобы предотвратить более серьезные потери <...> То есть необходимо сделать выбор. Я знаю, что для них это сложно. Особенно вопрос территории невероятно сложен", — сказал он.