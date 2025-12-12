НАБУ более двух лет прослушивало депутата от партии Зеленского, пишут СМИ

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) более двух лет прослушивало депутата от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Юрия Киселя, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины недавно демонтировали аппаратуру, с помощью которой длительное время велось негласное прослушивание народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя. Кисель не знал о существовании этой техники и о проведении наблюдательных мероприятий. Демонтаж аппаратуры вызвал сильное беспокойство как у самого депутата, так и у его давнего друга — Сергея Шефира (бывшего первого помощника президента Владимира Зеленского)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Шефир, как отмечается, на протяжении многих лет поддерживал с Киселем особенно близкие дружеские отношения и часто с ним встречался. За период, охваченный прослушиванием, а это более двух лет, между ними произошло множество личных встреч и разговоров, в том числе с другими людьми из властных кругов, которые характеризуются как конфиденциальные и сенситивные для офиса Зеленского.
Также утверждается, что прослушивание проходило не в рамках операции по делу бизнесмена Тимура Миндича, однако также касается коррупции в высших эшелонах власти.
Сергей Шефир – украинский продюсер, соучредитель студии "Квартал 95" и бывший первый помощник Зеленского (2019-2024). Шефир фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как "пленки Миндича". Это касается схем отмывания средств через "Энергоатом" и другие госпредприятия, где объемы достигли около 100 миллионов долларов.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
