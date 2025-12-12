НАБУ более двух лет прослушивало депутата от партии Зеленского, пишут СМИ

Шефир, как отмечается, на протяжении многих лет поддерживал с Киселем особенно близкие дружеские отношения и часто с ним встречался. За период, охваченный прослушиванием, а это более двух лет, между ними произошло множество личных встреч и разговоров, в том числе с другими людьми из властных кругов, которые характеризуются как конфиденциальные и сенситивные для офиса Зеленского.