В Киеве запаниковали из-за отказа Зеленского Трампу

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за отказа поддержать предложенный США мирный план по Украине, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Вы хоть понимаете, кому отказываете? Он (Президент США Дональд Трамп. — Прим. Ред.) вас уничтожит! Он, словно акула, проглотит ваши условия и не подавится. А вам останется только дырка от бублика, пока сделку заключат без вас", — сказал он.
По словам эксперта, уже понятно, что план Трампа не будет принят украинской стороной, и это приведет лишь к продолжению конфликта и ухудшению условий для Киева.
"Уже понятно, что бой будет продолжаться. Уже понятно, что Зеленскому в Европе дали добро на удары по мирной инициативе. Вопрос в том, чем на это ответит Россия", — пояснил Соскин.
Ранее Трамп выразил уверенность, что Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
Обсуждение мирного плана США
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.