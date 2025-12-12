Рейтинг@Mail.ru
В Киеве запаниковали из-за отказа Зеленского Трампу - РИА Новости, 12.12.2025
06:23 12.12.2025
В Киеве запаниковали из-за отказа Зеленского Трампу
В Киеве запаниковали из-за отказа Зеленского Трампу
В Киеве запаниковали из-за отказа Зеленского Трампу

Соскин: Трамп уничтожит Зеленского после отказа поддержать план США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за отказа поддержать предложенный США мирный план по Украине, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Вы хоть понимаете, кому отказываете? Он (Президент США Дональд Трамп. — Прим. Ред.) вас уничтожит! Он, словно акула, проглотит ваши условия и не подавится. А вам останется только дырка от бублика, пока сделку заключат без вас", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский
02:13
По словам эксперта, уже понятно, что план Трампа не будет принят украинской стороной, и это приведет лишь к продолжению конфликта и ухудшению условий для Киева.
"Уже понятно, что бой будет продолжаться. Уже понятно, что Зеленскому в Европе дали добро на удары по мирной инициативе. Вопрос в том, чем на это ответит Россия", — пояснил Соскин.
Ранее Трамп выразил уверенность, что Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Зеленский отказался выводить войска из ДНР
Вчера, 22:45
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
02:45
 
