СМИ: у Киева созрел план по Донбассу

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украина хочет предложить США создать в Донбассе "свободную экономическую зону", таким образом Киев хочет заинтересовать американского лидера Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Последний мирный план Украины предусматривает создание демилитаризованной "свободной экономической зоны" в Донбассе, где могли бы работать американские бизнес-интересы — попытка привлечь к участию президента Дональда Трампа", — говорится в материале.
По словам источников издания, Трамп считает Украину более слабой стороной конфликта, особенно после коррупционного скандала и отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
"Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского", — рассказал на условиях анонимности один из чиновников.
Вчера пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп в курсе последнего предложения Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Хозяин Белого дома при этом ранее на неделе критиковал главу Киевского режима за то, что тот не прочитал предложения США по урегулированию.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.