СМИ: у Киева созрел план по Донбассу

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украина хочет предложить США создать в Донбассе "свободную экономическую зону", таким образом Киев хочет заинтересовать американского лидера Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского", — рассказал на условиях анонимности один из чиновников.