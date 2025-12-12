Рейтинг@Mail.ru
СМИ: у Киева созрел план по Донбассу - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061555332.html
СМИ: у Киева созрел план по Донбассу
СМИ: у Киева созрел план по Донбассу - РИА Новости, 12.12.2025
СМИ: у Киева созрел план по Донбассу
Украина хочет предложить США создать в Донбассе "свободную экономическую зону", таким образом Киев хочет заинтересовать американского лидера Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T03:29:00+03:00
2025-12-12T03:29:00+03:00
в мире
украина
сша
донбасс
дональд трамп
владимир зеленский
андрей ермак
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_80985e35e7819d6d50c911a1b6cd1548.jpg
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061554761.html
https://ria.ru/20251212/tramp-2061553891.html
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061548666.html
украина
сша
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_907ce0c09d88e9aa84ef0138f57456b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, донбасс, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, politico, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Донбасс, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Politico, Мирный план США по Украине
СМИ: у Киева созрел план по Донбассу

Politico: Киев предложил Трампу создать в Донбассе свободную экономическую зону

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украина хочет предложить США создать в Донбассе "свободную экономическую зону", таким образом Киев хочет заинтересовать американского лидера Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Последний мирный план Украины предусматривает создание демилитаризованной "свободной экономической зоны" в Донбассе, где могли бы работать американские бизнес-интересы — попытка привлечь к участию президента Дональда Трампа", — говорится в материале.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Одессе рассказали об активизации всех политических сил в ожидании выборов
03:21
По словам источников издания, Трамп считает Украину более слабой стороной конфликта, особенно после коррупционного скандала и отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
"Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского", — рассказал на условиях анонимности один из чиновников.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп высказался о мирном плане США по Украине
03:12
Вчера пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп в курсе последнего предложения Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Хозяин Белого дома при этом ранее на неделе критиковал главу Киевского режима за то, что тот не прочитал предложения США по урегулированию.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский
02:13
 
В миреУкраинаСШАДонбассДональд ТрампВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакPoliticoМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала