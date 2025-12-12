https://ria.ru/20251212/ukraina-2061554761.html
В Одессе рассказали об активизации всех политических сил в ожидании выборов
В Одессе рассказали об активизации всех политических сил в ожидании выборов - РИА Новости, 12.12.2025
В Одессе рассказали об активизации всех политических сил в ожидании выборов
Украинские политики начали подготовку к президентским выборам, уже стали складываться команды, рассказала РИА Новости жительница Одессы. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T03:21:00+03:00
2025-12-12T03:21:00+03:00
2025-12-12T08:54:00+03:00
в мире
украина
одесса
сша
дональд трамп
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20251211/odessitka-2061351107.html
https://ria.ru/20251211/odessa-2061305704.html
украина
одесса
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, сша, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Одессе рассказали об активизации всех политических сил в ожидании выборов
На Украине активизировались все политические силы в ожидании выборов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские политики начали подготовку к президентским выборам, уже стали складываться команды, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что Украине
пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобная возможность. Владимир Зеленский
же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
"Насколько сейчас засуетились все "порошенки", женщины с косами. Вот они готовятся. Админресурс готовится к выборам. Даже уже (депутат Верховной рады
Алексей, внесен в РФ
в перечень террористов и экстремистов - ред.) Гончаренко* активизировался, то есть внутренняя оппозиция", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, "уже потихонечку начинают складываться команды".
"Оппозиции такой, которая была раньше, нет, все поубегали... Среди националистов проукраинских есть своя оппозиция, они готовятся к выборам", - отметила она.
* Внесен в список террористов и экстремистов