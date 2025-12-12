Рейтинг@Mail.ru
В Одессе рассказали об активизации всех политических сил в ожидании выборов
03:21 12.12.2025 (обновлено: 08:54 12.12.2025)
В Одессе рассказали об активизации всех политических сил в ожидании выборов
В Одессе рассказали об активизации всех политических сил в ожидании выборов - РИА Новости, 12.12.2025
В Одессе рассказали об активизации всех политических сил в ожидании выборов
Украинские политики начали подготовку к президентским выборам, уже стали складываться команды, рассказала РИА Новости жительница Одессы. РИА Новости, 12.12.2025
В Одессе рассказали об активизации всех политических сил в ожидании выборов

На Украине активизировались все политические силы в ожидании выборов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские политики начали подготовку к президентским выборам, уже стали складываться команды, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобная возможность. Владимир Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
Жительница Одессы рассказала о позиции украинцев по мирному соглашению
Вчера, 13:07
Жительница Одессы рассказала о позиции украинцев по мирному соглашению
Вчера, 13:07
"Насколько сейчас засуетились все "порошенки", женщины с косами. Вот они готовятся. Админресурс готовится к выборам. Даже уже (депутат Верховной рады Алексей, внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов - ред.) Гончаренко* активизировался, то есть внутренняя оппозиция", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, "уже потихонечку начинают складываться команды".
"Оппозиции такой, которая была раньше, нет, все поубегали... Среди националистов проукраинских есть своя оппозиция, они готовятся к выборам", - отметила она.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Жительница Одессы пожаловалась на поведение переехавших с Западной Украины
Вчера, 10:28
Жительница Одессы пожаловалась на поведение переехавших с Западной Украины
Вчера, 10:28
 
